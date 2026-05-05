L'Ajuntament de Girona millorarà el Local Social de Palau-sacosta per 125.367 euros
El projecte, aprovat per la Junta de Govern Local, respon a una demanda veïnal i millorarà la funcionalitat i el confort de l'espai públic del barri
L’Ajuntament de Girona adequarà el Local Social de Palau-sacosta per fer-lo més còmode i funcional per al veïnat. Les obres afectaran l’immoble situat al número 4 del carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona i inclouran actuacions tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. En conjunt, la intervenció arribarà a una superfície de 2.035,60 metres quadrats, entre l’espai principal i dues edificacions adossades que sumen 302,60 metres quadrats. El projecte vol reforçar aquest equipament com a punt de trobada i d’activitat comunitària al barri.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí i Arderiu, ha destacat que “l’adequació i millora dels locals socials on es reuneixen els veïns i les veïnes és una tasca important” per generar espais “acollidors que despertin les ganes de trobar-se, de compartir activitats i d’intercanviar opinions”. A l’exterior, l’actuació preveu la urbanització de la via pública amb la pavimentació de la vorera i la millora de la parcel·la a l’aire lliure, on es pavimentaran diversos punts, se substituirà una part de la tanca perimetral i es construiran jardineres.
A l’interior, les obres se centraran a reorganitzar l’espai per crear una sala polivalent i un magatzem, amb accés mitjançant una rampa. També es reforçarà l’aïllament tèrmic i la protecció davant l’aigua i l’aire, i s’hi renovaran les instal·lacions d’enllumenat, electricitat i climatització. La voluntat és que el local guanyi en confort i que pugui acollir activitats amb millors condicions per a les entitats i els usuaris habituals.
La millora del local respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Palau-sacosta a través dels Pressupostos Participats i també de l’Associació de Veïns de Mas Jardí. La Junta de Govern Local ha aprovat les obres amb un pressupost de 125.367,83 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de sis mesos. L’equipament es va inaugurar el 2018 per dotar el barri d’un espai de titularitat pública i, des de llavors, ja s’hi han fet millores, com la incorporació d’una aula de cuina el 2021.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»