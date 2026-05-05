L'Ajuntament de Girona obté el distintiu SG City 50-50 per integrar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals
La certificació avala les bones pràctiques municipals en matèria d'igualtat i consolida el camí emprès en els darrers anys
L’Ajuntament de Girona ha rebut la certificació internacional SG City 50-50, un distintiu que reconeix el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes i amb la incorporació d’aquesta mirada al conjunt de les polítiques municipals. El diploma acreditatiu s’ha lliurat aquest matí al consistori en un acte amb la participació de la regidora d’Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly; la presidenta de Forgender Seal, Marta Macias, i el soci fundador de l’entitat, Emili Cardiel.
Sabaly ha remarcat que, durant els últims tres anys, la regidoria ha fet “una aposta decidida per reforçar la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals” amb l’objectiu d’avançar cap a una igualtat real “no només en el discurs, sinó també en la pràctica quotidiana de l’acció pública”. Segons la regidora, aquesta certificació “avala les bones pràctiques en matèria d’igualtat i consolida el camí emprès en els darrers anys”. El reconeixement posa en valor una manera de governar que introdueix la perspectiva de gènere de manera transversal, des dels serveis socials fins a l’urbanisme, passant per l’ocupació, la cultura o la participació ciutadana.
El procés de certificació analitza tant les polítiques internes de l’organització com les actuacions adreçades a la ciutadania. En concret, avalua com es detecten les desigualtats, quines respostes s’hi donen i com es planifiquen mesures per reduir-les. L’Ajuntament defensa que aquest enfocament permet avançar cap a models de gestió més equitatius, més eficients i més vinculats als drets humans. La certificació SG City 50-50 està impulsada per l’Associació Forgender Seal en el marc del projecte DIGECP, amb el suport de la Unió Europea i de l’Institut Català de les Dones.
Més enllà del reconeixement, el distintiu obliga el consistori a mantenir un compromís de millora contínua. En aquest sentit, Girona desplegarà un Pla de Compromís amb accions concretes, mecanismes de seguiment i eines d’avaluació per continuar avançant en igualtat durant els pròxims anys. Amb aquesta certificació, la ciutat reforça el seu posicionament com un municipi compromès amb una societat més justa i inclusiva. Actualment, una seixantena d’ajuntaments de l’Estat disposen d’aquest distintiu.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»