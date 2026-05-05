La plantilla de Girona+Neta assegura que compleix "escrupolosament" amb els serveis mínims
El comitè d'empresa garanteix la prestació dels serveis mínims fixats pel Departament de Treball, però no en farà cap més si no s'indica
La vaga indefinida iniciada aquest dilluns per part de la plantilla de Girona+Neta continua, i les illes de contenidors ho comencen a notar. Les imatges de contenidors desbordats i plens de brossa que es van veure durant els primers mesos de la implantació del nou sistema, es tornen a veure ara amb l'aturada dels treballadors. Tot plegat, després que veïns asseguressin haver vist una millora respecte a aquest tema en les últimes setmanes. En alguns casos, fins i tot, impedeix el pas de vianants per la vorera. En alguns punts, també hi ha papereres plenes a vessar, així com fora dels establiments també s'han vist munts de brossa i cartó.
Això, de moment, continuarà així perquè el comitè i l'empresa encara no han arribat a cap acord pel nou conveni col·lectiu, que es negocia des de fa més d'un any. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, aquest dimarts no està prevista cap trobada entre les dues parts per desencallar el conflicte. L'última reunió va ser dilluns a la tarda, quan la companyia va rebutjar la proposta del comitè sense presentar cap contraoferta. El principal obstacle per arribar a un acord és el de l'increment real de l'IPC.
Sí que aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament s'ha reunit amb l'empresa i el comitè que el grau de compliment dels serveis mínims de la vaga. En un comunicat, el comitè d'empresa ha assegurat que "per imperatiu legal s’està vetllant per complir escrupolosament els serveis establerts pel Departament de Treball" arran de la vaga iniciada per la plantilla aquest dilluns. Tot això, després d'una reunió celebrada aquest dimarts a migdia amb l'Ajuntament de Girona. El consistori, tal com va explicar aquest dilluns el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, considerava que els serveis mínims fixats eren "insuficients".
Sense emergència
En el mateix comunicat, el comitè ha subratllat que, fins i tot, els semblava que alguns dels serveis estan "sobredimensionats". També ha assenyalat que garanteixen "la prestació de tots i cadascun dels serveis establerts", però no en realitzaran "cap més" si el Departament de Treball no ho indica.
Això sí, el comitè també ha indicat que tant ells com el consistori han coincidit en el fet que la situació actual "ni tan sols s’aproxima a un possible decret d’estat d’emergència per raons de salubritat". L'Ajuntament ja va comunicar que contractaria un servei d'emergència en cas que la situació posés en perill la salubritat. Mentrestant, el comitè espera una nova "possible" reunió amb l'empresa per desencallar el conflicte.
