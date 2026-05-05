La Policia Municipal de Girona deté un home que duia haixix i cocaïna

L'arrestat, de 38 anys, tenia antecedents per tràfic de drogues

Dos agents de la Policia Municipal patrullant per un carrer de Girona. / Marc Martí Font

ACN

La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 38 anys que duia haixix i cocaïna per un delicte contra la salut pública. Els fets van passar el 28 d'abril pels volts de dos quarts de cinc de la tarda al carrer Cristòfol Colom, al barri de Sant Narcís. Els agents van aturar-lo i el van escorcollar. Durant la inspecció, li van trobar 30,23 grams d'haixix i 11,62 de cocaïna. Els agents també li van trobar estris com una balança de precisió presumptament destinats a la manipulació i distribució de la droga així com diners fraccionats. Es dona la circumstància que l'individu tenia antecedents relacionats amb el tràfic de drogues.

