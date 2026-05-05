Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Un quart de segle fent barri al Centre Cívic Pla de Palau de Girona

L’equipament ha commemorat els 25 anys amb música, activitats infantils i un reconeixement a la seva trajectòria com a punt de trobada del barri

Les imatges de la celebració del 25è aniversari del Centre Cívic Pla de Palau

Les imatges de la celebració del 25è aniversari del Centre Cívic Pla de Palau

Veure Galeria

Les imatges de la celebració del 25è aniversari del Centre Cívic Pla de Palau / Marc Martí / DDG

Redacció

Redacció

Girona

El Centre Cívic Pla de Palau i la Biblioteca Ernest Lluch de Girona han commemorat aquest dimarts els seus 25 anys amb un acte central a la sala Anna Pagans que ha servit per posar en valor la trajectòria dels dos equipaments com a espais de referència del barri. La celebració ha inclòs jocs d’escacs gegants, les actuacions de les corals Musicandis i Viarany, un refrigeri amenitzat amb un concert de Mandie Rules i el lliurament del premi del concurs infantil del cartell del 25è aniversari, que ha guanyat Lina Pizio Vives. La commemoració forma part d’una programació especial que s’allargarà fins al 17 de maig amb espectacles infantils, xerrades, concerts, teatre, una passejada pel barri i diverses exposicions dedicades a recollir records i experiències d’un quart de segle de vida comunitària.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents