Salt condemna la mort d’un home a mans de la seva parella

L’Ajuntament expressa el condol a la família i rebutja qualsevol forma de violència

Ajuntament de Salt. / Marc Martí / DDG

Eva Batlle

L’Ajuntament de Salt ha condemnat amb fermesa els fets ocorreguts en les darreres hores al municipi, on un home ha perdut la vida presumptament a mans de la seva parella. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família, amistats i entorn proper de la víctima, i ha posat a la seva disposició tots els serveis municipals de suport en aquests moments difícils.

En el comunicat, el govern local rebutja de manera rotunda qualsevol forma de violència i reafirma el seu compromís amb la convivència, la seguretat i la protecció de totes les persones residents. Així mateix, ha informat que tant l’Ajuntament com la Policia Local mantenen una coordinació constant amb els Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets.

Finalment, el consistori ha fet una crida a la prudència i al respecte mentre avancen les actuacions policials i judicials.

