Salt condemna la mort d’un home a mans de la seva parella
L’Ajuntament expressa el condol a la família i rebutja qualsevol forma de violència
L’Ajuntament de Salt ha condemnat amb fermesa els fets ocorreguts en les darreres hores al municipi, on un home ha perdut la vida presumptament a mans de la seva parella. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família, amistats i entorn proper de la víctima, i ha posat a la seva disposició tots els serveis municipals de suport en aquests moments difícils.
En el comunicat, el govern local rebutja de manera rotunda qualsevol forma de violència i reafirma el seu compromís amb la convivència, la seguretat i la protecció de totes les persones residents. Així mateix, ha informat que tant l’Ajuntament com la Policia Local mantenen una coordinació constant amb els Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets.
Finalment, el consistori ha fet una crida a la prudència i al respecte mentre avancen les actuacions policials i judicials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»