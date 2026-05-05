La UdG dedica la Global Week 2026 a Bulgària amb una setmana d’activitats obertes a l’estudiantat
La Facultat de Turisme programa fins divendres conferències, tallers i activitats culturals per acostar la realitat social, política i geopolítica del país a l’estudiantat
La Universitat de Girona dedica enguany la Global Week 2026 a Bulgària. La iniciativa, organitzada per la Facultat de Turisme a través del grau en Global Studies, se celebra del 4 al 8 de maig i combina conferències, tallers pràctics, activitats culturals i propostes de compromís social obertes a l’estudiantat. L’objectiu de la setmana és acostar la realitat social, política, cultural i geopolítica de Bulgària a la comunitat universitària des d’una mirada interdisciplinària i internacional. El país és el protagonista d’aquesta edició en el marc de la Setmana del País Convidat de la universitat.
La programació va arrencar dilluns amb dues conferències centrades en la realitat búlgara. La professora de la Universitat de Ruse Milena Velikova va obrir les activitats amb la sessió The Seven Wonders of Bulgaria, dedicada al patrimoni i als elements més emblemàtics del país. Posteriorment, la professora de la Universitat de Södertörn, a Suècia, Rositsa Kratunkova va analitzar l’evolució de les polítiques socials a Bulgària abans i després de 1989, un moment clau en la transformació política i econòmica del país. Aquest dimarts, la jornada se centra en qüestions globals contemporànies, amb una conferència del doctorand de la UdG Luca Scheunpflug sobre l’impacte ambiental de les fàbriques d’intel·ligència artificial. També s’hi fan diversos tallers de verificació de la informació adreçats a estudiants de primer i segon curs, amb la voluntat de reforçar el pensament crític en l’era digital.
El programa continuarà dimecres amb una jornada dedicada al paper de Bulgària dins la Unió Europea. La professora de la UdG Francina Esteve Garcia abordarà els efectes de l’adhesió del país a la UE, mentre que el professor Sebastian Ruiz-Cabrera oferirà una sessió sobre cultura audiovisual búlgara. La jornada també inclourà la presentació de l’Anuari Internacional CIDOB 2026. Dijous, les activitats aprofundiran en la representació mediàtica i la situació geopolítica de Bulgària. A més, els estudiants podran participar en un taller de música i dansa, abans d’una festa intercultural. La Global Week es tancarà divendres amb una sortida a Banyoles per col·laborar amb el projecte APS Exodus i amb la celebració del Dia d’Europa al Centre Cultural La Mercè.
Les dinàmiques internacionals
Des de l’organització destaquen que la Global Week vol ser un espai per entendre millor les dinàmiques internacionals a través de casos concrets i experiències compartides. Enguany, Bulgària serveix com a punt de partida per reflexionar sobre la diversitat cultural europea, els processos d’integració i els reptes globals contemporanis.
