La UdG fa balanç dels tallers universitaris contra la desinformació
La sessió, adreçada a estudiants de Global Studies, ha tancat a Girona una iniciativa pionera impulsada per Catalunya Internacional, el Parlament Europeu i la Comissió Europea
La Universitat de Girona ha acollit aquest dimarts al migdia el balanç dels tallers universitaris contra la desinformació i les notícies falses que s’han organitzat durant el curs 2025/26 en diferents universitats catalanes. La sessió, celebrada a la UdG i adreçada a estudiants del grau en Global Studies, ha servit per tancar una iniciativa pionera impulsada per Catalunya Internacional, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
El taller s’ha fet en llengua anglesa i ha anat a càrrec de l’equip de formadors de Learn to Check, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en alfabetització mediàtica i informacional. Durant la sessió, els estudiants han treballat eines per identificar i contrastar continguts falsos o manipulats, amb exemples vinculats a fotografies, vídeos, informacions científiques, xarxes socials i continguts generats amb intel·ligència artificial.
La trobada ha posat el focus en el fenomen de la desinformació, les seves múltiples formes i les conseqüències que pot tenir en el debat públic. Els tallers, d’entre una i tres hores de durada, s’han dut a terme al llarg del curs en diverses universitats catalanes, en diferents idiomes i adaptats a estudiants de diversos àmbits acadèmics. En total, la iniciativa ha inclòs més d’una trentena de sessions.
La iniciativa ha volgut acostar als estudiants universitaris eines pràctiques per detectar i contrastar continguts falsos o manipulats, des d’informacions i estudis científics fins a fotografies, vídeos, àudios, perfils de xarxes socials i materials generats amb intel·ligència artificial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas