crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
La UdG fa balanç dels tallers universitaris contra la desinformació

La sessió, adreçada a estudiants de Global Studies, ha tancat a Girona una iniciativa pionera impulsada per Catalunya Internacional, el Parlament Europeu i la Comissió Europea

Estudiants de Global Studies de la UdG participen aquest dimarts en el taller contra la desinformació impartit per Learn to Check. / Aniol Resclosa / Aniol Resclosa

La Universitat de Girona ha acollit aquest dimarts al migdia el balanç dels tallers universitaris contra la desinformació i les notícies falses que s’han organitzat durant el curs 2025/26 en diferents universitats catalanes. La sessió, celebrada a la UdG i adreçada a estudiants del grau en Global Studies, ha servit per tancar una iniciativa pionera impulsada per Catalunya Internacional, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

El taller s’ha fet en llengua anglesa i ha anat a càrrec de l’equip de formadors de Learn to Check, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en alfabetització mediàtica i informacional. Durant la sessió, els estudiants han treballat eines per identificar i contrastar continguts falsos o manipulats, amb exemples vinculats a fotografies, vídeos, informacions científiques, xarxes socials i continguts generats amb intel·ligència artificial.

La trobada ha posat el focus en el fenomen de la desinformació, les seves múltiples formes i les conseqüències que pot tenir en el debat públic. Els tallers, d’entre una i tres hores de durada, s’han dut a terme al llarg del curs en diverses universitats catalanes, en diferents idiomes i adaptats a estudiants de diversos àmbits acadèmics. En total, la iniciativa ha inclòs més d’una trentena de sessions.

La iniciativa ha volgut acostar als estudiants universitaris eines pràctiques per detectar i contrastar continguts falsos o manipulats, des d’informacions i estudis científics fins a fotografies, vídeos, àudios, perfils de xarxes socials i materials generats amb intel·ligència artificial.

