La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira
El contracte de neteja i recollida de residus, adjudicat per més de 168 milions d'euros, ha patit modificacions que n'han fet variar el preu inicial
L’empresa que presta actualment el servei de neteja viària i recollida de residus a Girona és UTE Sanejament Girona, que opera amb el nom comercial de Girona+Neta. La unió temporal d’empreses està formada per FCC Medio Ambiente SAU i Agua, Residuos y Medio Ambiente SA, coneguda com a Arema, i és l’adjudicatària d’un dels contractes municipals més importants de l’Ajuntament, ara en el punt de mira per la vaga iniciada pels treballadors aquest dilluns. Diari de Girona s'ha posat en contacte amb l'empresa per tenir la seva versió sobre la vaga, però no ha obtingut resposta.
El contracte es va adjudicar l'estiu de 2022 per un import de 168.075.747,53 euros, i el nou servei va començar a funcionar l’1 de setembre del 2022. Té una durada prevista de vuit anys, fins al 2030, sense pròrrogues. L’adjudicació va posar fi a l’etapa anterior de Girona+Neta com a empresa mixta i va consolidar un model de gestió indirecta a través d’una UTE privada.
Des que es va adjudicar, però, el contracte ha anat patint diferents modificacions, que també han fet pujar o abaixr el preu depenent dels canvis aplicats. Per exemple, va disminuir uns 4,8 milions per la reducció de l'ús d'aigua en la neteja de carrers o la modificació del període d'implantació dels nous models sistemes de recollida amb una modificació aprovada el gener de 2024. El nou sistema ha fet implantar diferents canvis en el contracte i ha comportat un augment del preu. Ara és de 168.978.101,71 euros, amb un lleuger creixement respecte a l'import inicial el 2022.
Diferents sancions
L'Ajuntament ha sancionat dos cops l'empresa per diversos incompliments. Una primera penalitat va ser de 16.160,19 euros el maig del 2024 per compliment defectuós del contracte. L'estiu de l'any passat se'n va aprovar una de molt més elevada, de 258.722,97 euros, per la demora en la implantació del contracte i per incompliments greus vinculats, entre d'altres, a la neteja amb aigua a pressió, el sistema de seguiment de la flota i el funcionament de la plataforma de gestió.
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va explicar aquest dilluns que estava "sobre la taula" aplicar una nova sanció a l'empresa si no es compleixen els serveis mínims de la vaga iniciada per la plantilla. Ara bé, va descartar una rescissió del contracte. L'alcalde, Lluc Salellas, en una taula rodona que es va fer el març de 2025 per parlar sobre el present i futur de l’àrea urbana de Girona va apuntar que rescindir el contracte costaria vuit milions d'euros.
