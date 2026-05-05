La vicealcaldessa Gemma Geis confia a desconvocar la vaga de Girona+Neta abans de Temps de Flors

La celebració de Temps de Flors a Girona no perilla malgrat la crisi de residus, malgrat pot «repercutir» en la imatge de la ciutat

Les brigades treballant en el muntatge de la plaça del Vi, aquest dilluns. / Marc Martí Font

La vaga de la plantilla de Girona+Neta arriba a les portes de Temps de Flors, que comença aquest dissabte. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, afirma que estan «treballant» perquè es desconvoqui la vaga abans de l'inici de la mosta floral. Així, remarca que encara «falten molts dies» i que s’ha d’anar «veient dia a dia».

No nega, però, que una vaga podria «repercutir» en la imatge de la ciutat, tot i que assegura que la celebració està «garantida» després de l’acord, la setmana passada, amb les brigades municipals. Indica que fins fa uns dies hi havia «dues vagues» previstes, i que ara només n'hi ha «una». De fet, les grigades ja treballaven aquest dilluns en diferents muntatges, com ara, el de la plaça del Vi.

Cal destacar que la vaga de la plantilla de Girona+Neta no està relacionada amb el conflicte que tenia l'Ajuntament amb les brigades municipals. Aquestes demanaven millores salarials i la setmana passada van arribar a un acord amb el consistori. Les brigades s'havien negat a fer hores extra per Temps de Flors en cas de no arribar a un acord. L'Ajuntament, a més, va poder entrar de forma directa en les negociacions, cosa que no pot fer amb Girona+Neta, ja que l'empresa és privada.

