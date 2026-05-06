Assalta dues farmàcies de Salt i Girona amb una ampolla trencada i acaba detingut després de perdre documentació personal
L’home, amb una desena d’antecedents, ha ingressat a presó pels dos robatoris amb violència
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 4 de maig a Girona un home de 30 anys, amb una desena d’antecedents policials, acusat de cometre dos robatoris amb violència i intimidació en dues farmàcies de Girona i Salt el mateix dia.
Els fets van passar l’1 de maig amb poques hores de diferència. El primer robatori es va produir cap a les dotze del migdia en una farmàcia de l'Eixample de Girona. Segons la investigació, l’home va entrar a l’establiment, es va dirigir cap al taulell i, abans d’arribar-hi, es va treure una ampolla de vidre dels pantalons i la va trencar contra el terra. Amb els fragments, va amenaçar les treballadores per obtenir els diners de la caixa i després va fugir a peu.
El segon assalt va tenir lloc cap a quarts de sis de la tarda en una farmàcia del centre de Salt. L’autor hauria seguit el mateix patró. Quan la treballadora li va obrir la porta pensant que era un client, l’home va treure una ampolla de dins els pantalons, la va trencar i la va utilitzar per amenaçar-la.
Delatat
En tots dos casos, el lladre va agafar directament els diners de la caixa enregistradora. Durant el segon robatori, però, li van caure alguns bitllets a terra i, en recollir-los, va perdre documentació personal.
La Unitat d’Investigació dels Mossos de la comissaria de Girona va identificar el sospitós arran de les gestions fetes després dels robatoris. Els agents el van localitzar i detenir a Girona el migdia del 4 de maig.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona i va ingressar a presó provisional.
