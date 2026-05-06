CaixaForum Girona acull 'Herbari', una instal·lació artística sobre botànica i sostenibilitat per Temps de Flors
La instal·lació, que es podrà visitar fins a principis de juny, està fet de forma artesenal pels usuaris de la Fundació Ramon Noguera
La Fundació ”la Caixa” consolida la seva presència al Girona, Temps de Flors amb una proposta artística pròpia vinculada al món vegetal. En el marc de la 71a edició del festival, CaixaForum Girona acollirà al pati interior la instal·lació efímera Herbari, que es podrà visitar a partir del 9 de maig, quan la mostra floral dona el tret de sortida, i fins a inicis de juny. El projecte, amb una clara dimensió social i territorial, ha estat dissenyat per l’estudi creatiu El Vol, integrat per professionals del disseny i l’arquitectura.
La peça parteix d’una mirada contemporània sobre la botànica i s’inspira en l’exposició La botànica en l’art. Les plantes a les col·leccions del Museo del Prado, que es pot veure al mateix equipament i que explora la presència, sovint discreta però essencial, del món vegetal en la història de l’art. A partir d’aquest punt de partida, Herbari trasllada aquesta reflexió al terreny físic amb una proposta immersiva que recrea, a escala humana, l’univers dels herbaris científics.
La instal·lació adopta la forma d’un gran arxivador botànic transitable, amb una arquitectura porosa formada per dues estructures autoportants i una successió de planxes translúcides que juguen amb la llum, les transparències i la superposició de capes. El resultat és un espai pensat per a la contemplació i la descoberta, on art i natura dialoguen per oferir al visitant una experiència sensorial que complementa la proposta expositiva.
500 flors artesenals
Un dels trets més singulars de la intervenció és el seu arrelament comunitari. Sobre una base vegetal d’hypoestes, una planta ornamental de fullatge acolorit, s’hi despleguen prop de 500 flors artesanals, totes diferents, que conformen un paisatge delicat i evocador. Aquestes peces han estat elaborades per persones dels centres ocupacionals de la Fundació Ramon Noguera, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
La seva participació aporta al projecte una dimensió social directa i reforça el vincle amb el territori. De fet, la Fundació ”la Caixa” manté una col·laboració estable amb la Fundació Ramon Noguera a través del programa Incorpora, orientat a afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta proposta, CaixaForum Girona torna a sumar-se a Temps de Flors amb una instal·lació que combina creació contemporània, sensibilitat estètica i compromís social.
