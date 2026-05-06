Desarticulada una banda que amagava haixix en una finca de Fornells de la Selva abans d’enviar-lo a França
L’operació ha permès decomissar més de 500 quilos de droga i detenir set persones entre ambdós països
La Policia Nacional, en una operació conjunta amb l’Oficina Estupefaents -OFAST- de França, ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional d’haixix que tenia una de les seves bases logístiques a Fornells de la Selva. Segons la investigació, el grup carregava la droga en una finca d'Arcos de la Frontera, a Cadis, i la traslladava fins a les comarques gironines, des d’on, mitjançant vehicles amb compartiments ocults, la portava fins al seu destí final a França.
En l’escorcoll fet a la "guarderia" de droga de Fornells de la Selva, els agents van intervenir 155 quilos d’haixix, una màquina comptadora de bitllets, una arma curta, dos fusells d’assalt preparats per disparar, munició i una encunyadora amb nombroses matrícules falses espanyoles i franceses. En el conjunt de l’operació s’han decomissat més de 500 quilos d’haixix, han intervingut tres vehicles d'alta gamma i s’han detingut set persones, tres a Espanya i quatre a França.
La investigació es va iniciar a principis d’abril arran d’una Ordre Europea d’Investigació emesa des de Lió per la possible existència d’un entramat criminal amb base logística a Espanya i dedicat al transport internacional d’haixix. Les primeres indagacions van permetre detectar que l’organització, d’origen francès, feia servir dues guarderies situades a les províncies de Cadis i Girona.
La droga es carregava en una finca d’Arcos de la Frontera, on quedava amagada fins que era traslladada de manera segura fins a un segon punt logístic a Fornells de la Selva. Des d’allà, l’estupefaent continuava el recorregut cap a França en vehicles preparats amb caletes, és a dir, compartiments ocults a l’interior.
Envestida policial
El 10 d’abril, els agents van detectar un vehicle d’alta gamma sortint a gran velocitat de la finca de Cadis amb l’objectiu de fer tasques de contravigilància i actuar com a vehicle llançadora per detectar presència policial durant el trajecte. Minuts després, van observar un segon vehicle amb dos ocupants que, després que li demanessin que s'aturés, va envestir un dels vehicles policials. Tots dos vehicles van quedar inutilitzats i els ocupants van fugir a peu fins que van ser detinguts. Sis agents van resultar ferits.
A l’interior del vehicle, que constava com a sostret i duia matrícules falses, els investigadors hi van trobar 15 fardells amb uns 400 quilos d’haixix.
Posteriorment, es va portar a terme l'actuació a Fornells de la Selva on es va intervenir més droga i dos fusells d'assalt preparats per disparar i munició, entre altres.
L’operació va culminar amb la detenció de tres persones entre Cadis i Fornells de la Selva com a presumptes responsables dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, lesions, falsedat documental, receptació i atemptat contra agent de l’autoritat. Totes tres van ingressar a la presó després de passar a disposició judicial. Paral·lelament, l’OFAST va detenir quatre integrants més de l’organització a França. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, informen des del cos policial.
