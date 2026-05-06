Un ferit lleu en un accident entre un cotxe i un tot terreny a l’AP-7 a Salt

El sinistre ha tingut lloc en sentit França i no ha provocat retencions

L'accident de trànsit a l'AP-7 a Salt. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Salt

Una persona ha resultat ferida lleu aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit a l’AP-7, al seu pas per Salt.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a les dues de la tarda a l’altura del quilòmetre 62,8, en sentit França. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi han col·lidit un cotxe i un tot terreny, i un dels ocupants n’ha resultat ferit.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit. Segons testimonis, els Mossos han tallat momentàniament la via mentre els sanitaris atenien la persona ferida. L’ocupant de l’altre vehicle ha resultat il·lès.

Segons Trànsit, l’accident no ha generat retencions a la zona.

