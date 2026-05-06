La Fira de la Ciència reuneix un miler d’infants al parc del Migdia de Girona
La jornada ha ofert 55 tallers experimentals conduïts sobretot per estudiants de Mestre de la UdG
Un miler d’infants han participat aquest matí en la 18a Fira de la Ciència per a Petits Grans Científics i Científiques, que s’ha celebrat al parc del Migdia de Girona. La jornada ha reunit alumnes de 18 escoles de la ciutat en una proposta pensada per apropar la ciència als més petits a través de l’experimentació, el joc i les activitats manipulatives.
En total, s’hi han fet 55 tallers experimentals sobre temes com el pes, les mescles i dissolucions, la pressió, el magnetisme, les energies renovables, les ciències naturals o la robòtica. Les activitats han permès treballar conceptes científics de manera senzilla i entenedora, amb l’objectiu de fomentar la curiositat i la competència científica dels infants.
La majoria dels tallers han estat preparats per estudiants de 2n curs del grau de Mestre d’Educació Primària i de 3r curs del grau de Mestre d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. També hi han col·laborat la Facultat de Ciències de la UdG, el Patronat de la Politècnica, el Museu del Cinema, la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, l’alumnat del cicle d’educació infantil de l’institut Montilivi i l’Escola Universitària de les Arts ERAM-UdG.
Coneixement compartit
La regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, ha destacat que la fira és «un espai viu on la curiositat es transforma en coneixement compartit» i ha remarcat que la iniciativa converteix Girona en «un gran laboratori educatiu basat en l’aprenentatge vivencial». També ha subratllat que la connexió amb la UdG i els equipaments de la ciutat permet apropar l’alumnat a la recerca i la cultura científica d’una manera lúdica i participativa.
La Fira de la Ciència està organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Girona, a través de La Caseta-Serveis Educatius; la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, i el Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius del Gironès. La proposta va néixer el 2008 dins del projecte europeu «Pol·len, ciutats llavor de ciència», amb la voluntat de promoure l’educació científica entre els més joves.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA