La Fundació Mémora presenta a Girona el document d'acompanyament espiritual en l'àmbit de la salut
En el marc del IX cicle "Reflexions sobre la vida i la mort" prop d'un centenar de persones van assistir dimarts a una trobada que va reunir professionals de l'àmbit sanitari, experts en bioètica, atenció pal·liativa, representants de l'Institut Català de la Salut i responsables de les entitats impulsores del text
Fundació Mémora va presentar aquest dimarts a Girona el document L'acompanyament espiritual en l'àmbit de la salut, elaborat en col·laboració amb la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. El document ofereix orientacions pràctiques per integrar l'atenció espiritual en el sistema sanitari des d'una visió integral de la salut, que també contempla el sentit de la vida, els valors i la forma d'afrontar la malaltia, la pèrdua o el final de vida.
En el marc del IX cicle Reflexions sobre la vida i la mort, organitzat per Fundació Mémora a l'Auditori Josep Irla de Girona, prop d’un centenar de persones van assistir a aquesta trobada, que va reunir professionals de l'àmbit sanitari, experts en bioètica, atenció pal·liativa i responsables de les entitats impulsores del document. En aquest sentit, i durant la presentació del document, Guillem Martí Soler, coordinador de recerca de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, va destacar que haver aconseguit un document amb diferents lectures possibles. "Recull algunes idees molt consensuades entre els experts en atenció espiritual. Però els professionals de la salut també poden trobar reflexions que els interpel·lin de maneres diverses".
Així mateix, la jornada va comptar amb la conferència Cartografia de l'espiritualitat: allò que ens sosté i ens orienta, a càrrec del doctor en Medicina, Filosofia i teòleg, Jaume Duran, en la qual es va abordar el paper de la dimensió espiritual en l'acompanyament a les persones en contextos de malaltia i fragilitat.
Finalment, es va celebrar la taula de debat Més enllà del símptoma: escolta, sentit, rituals i decisions clíniques compartides, en la qual diversos professionals de la salut van aprofundir sobre el paper de l'acompanyament espiritual per a la millora de l'assistència sanitària en els processos de malaltia i final de vida.
Una eina per abordar la dimensió espiritual
El document planteja la necessitat d'incorporar l'atenció espiritual de manera estructural i transversal en el sistema sanitari. Des d’una mirada laica i inclusiva, aquesta eina entén l’espiritualitat no només des de la religió, sinó també des del sentit de la vida, els valors, els vincles, la memòria, el llegat i la forma en què cada persona afronta el final de vida.
A més, el text ofereix orientacions sobre què és l'atenció espiritual, a qui es dirigeix i en quines situacions pot ser especialment rellevant. També aborda com s’ha de prestar aquesta atenció, posant l’accent en l’escolta, i distingeix entre una atenció espiritual transversal, que implica el conjunt de professionals sanitaris, i una atenció especialitzada, a càrrec d’agents d’atenció espiritual.
En aquest sentit, Josep París, director de Desenvolupament de Fundació Mémora, va destacar que "aquesta eina permet avançar cap a una atenció més humana i propera, incorporant l'escolta, la presència i el respecte als valors de cada persona com a part de l'acompanyament. Atendre la dimensió espiritual també contribueix a pacificar els processos de malaltia, dol i final de vida".
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA