Girona acull la visita de la ministra d’Habitatge a les obres de pisos protegits a Domeny
La ministra Isabel Rodríguez, la consellera Sílvia Paneque, l’alcalde Lluc Salellas i el president de la Diputació, Miquel Noguer, defensen sumar administracions i entitats socials per fer pisos assequibles
«La voluntat política és clau per resoldre el problema de l’habitatge». La ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defensat aquest dimecres a Girona la necessitat de sumar administracions, recursos públics i implicació del sector privat i social per ampliar el parc de lloguer assequible. Ho ha fet durant la visita a les obres de les dues promocions protegides de Domeny, que sumaran 48 pisos en dos solars cedits per l’Ajuntament de Girona a la Fundació Salas. En l'acte també hi han assistit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
