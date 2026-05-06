L’Associació contra el Càncer torna a sortir al carrer per Temps de Flors per recaptar fons per a la recerca i el suport als pacients
L’entitat instal·larà 15 taules a la ciutat aquest dissabte, Dia de la Col·lecta, i també serà present a Sarrià de Ter
Coincidint amb Temps de Flors, l’Associació contra el Càncer a Girona sortirà al carrer aquest dissabte, 9 de maig, amb motiu del Dia de la Col·lecta, per demanar la col·laboració de la ciutadania en la lluita contra la malaltia. L’entitat vol recaptar fons per continuar impulsant la recerca en càncer i mantenir els serveis gratuïts de suport i acompanyament a pacients i familiars.
La jornada vol simbolitzar la unió de la societat davant del càncer i servirà també per donar a conèixer la tasca que l’associació desenvolupa arreu de la demarcació. L’objectiu de l’entitat és contribuir a superar el 70% de supervivència en càncer l’any 2030 i arribar a més persones afectades, tant pacients com familiars, amb serveis d’atenció i suport.
A Girona, l’associació serà present al carrer entre dos quarts de nou del matí i dos quarts de dues del migdia amb quinze taules repartides per diferents punts de la ciutat. N’hi haurà al Cul de la Lleona, la plaça del Lleó, l’avinguda Ramon Folch, el passeig de la Devesa, la plaça de la Sardana, el Pont de la Barca, l’encreuament de Jaume I amb l’avinguda Sant Francesc, el carrer Santa Clara, l’avinguda del Vint de Juny, l’Estació Espai Jove, la plaça Poeta Marquina, la cruïlla del carrer de la Creu amb el carrer Migdia, la plaça Miquel Santaló i la plaça Pompeu Fabra. També hi haurà una taula davant de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
Durant la col·lecta, les persones que ho vulguin podran fer donatius i rebre informació sobre els serveis, campanyes i programes que impulsa l’Associació contra el Càncer. A la demarcació de Girona, l’entitat és present en 29 localitats i ofereix serveis gratuïts d’atenció psicològica, treball social, fisioteràpia, logopèdia, suport i acompanyament, entre d’altres.
La taula principal estarà situada a la plaça Pompeu Fabra, davant l’escultura de les Lletres Toves, i comptarà amb la presència de la presidenta provincial de l’associació. També participarà en la jornada el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, que serà a la taula de l’avinguda del Vint de Juny; i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
La campanya d’aquest any es presenta amb el lema “Quan paris ens movem contra el càncer”, una crida a la implicació ciutadana per continuar avançant en la recerca, la prevenció i l’atenció a les persones afectades per la malaltia.
