Llagostera ret homenatge a les llevadores amb un carrer i un tòtem commemoratiu
Es reconeix la dimensió històrica i humana de l'ofici de llevadora, amb l'objectiu de preservar la memòria de les dones que l'han exercit al municipi
Llagostera va homenatjar aquest dimarts les llevadores en un acte institucional coincidint amb el Dia Internacional de les Llevadores, una celebració que va servir per reivindicar el paper d’aquestes professionals en l’acompanyament al naixement, la cura i el suport a les dones i a les famílies. L’acte, organitzat des de Can Caciques, va reunir veïns, professionals sanitàries i representants polítics.
L’alcalde, Narcís Llinàs, va destacar la dimensió històrica i humana d’aquest ofici i va remarcar la voluntat del municipi de preservar la memòria de les dones que l’han exercit. Durant l’acte també es va anunciar oficialment que l’antic carrer de Canalejas passarà a dir-se carrer de les llevadores. Tot seguit, el regidor a l’oposició Dani Daunis, en representació d’ERC, va intervenir per recordar que la iniciativa s’havia impulsat a partir d’una moció aprovada per unanimitat i va reconèixer la tasca de les llevadores que ha tingut el municipi.
Un dels moments més simbòlics va ser la descoberta del tòtem commemoratiu dedicat a les llevadores, concebut com un espai permanent de memòria i homenatge. El monòlit incorpora un text dedicat a la seva figura i el poema Maternitat(s), de Joana Abrines. La llevadora llagosterenca Marta Sagué va llegir el text del tòtem i Carla Morral va recitar el poema. Després, diverses llevadores van compartir vivències, reflexions i records sobre la professió i la seva evolució, i van expressar l’orgull per aquest reconeixement institucional.
La cloenda va anar a càrrec de Marta Figueras, vocal de llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, que va defensar la necessitat de continuar reivindicant “una atenció propera, humana i respectuosa”. L’acte es va tancar amb la performance poètica Amb tu, interpretada per Paula Guzzo. Aquest ha estat el primer dels homenatges impulsats des de Can Caciques per recuperar la memòria de les figures sanitàries de Llagostera.
