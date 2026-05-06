Lluc Salellas valora positivament el preacord de neteja i recollida de residus com un pas per millorar el servei a Girona

Lluc Salellas agraeix la paciència dels veïns i la feina de negociació per desencallar el conflicte dels residus a Girona
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat aquest dimecres a migdia que el preacord entre el comitè i l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, és un "bon preacord per a la ciutat". Tanmateix, ha deixat clar que, a hores d'ara, encara no saben si aquest preacord "implica la desconvocatòria" de la vaga iniciada aquest dilluns per part de la plantilla" o si l'aturada "continua".
Ara bé, creu que aquesta proposta que encara han d'acceptar els treballadors en una votació que es produirà aquest dimecres és bona per "dos motius". En primer lloc, perquè "torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia" a la ciutat, amb els veïns que podran tornar a "gestionar els residus de forma eficaç i els carrers puguin estar nets".
Per altra banda, l'alcalde creu que el preacord, si s'acaba materialitzant, "ajudarà a millorar el servei en els propers mesos i anys". Ho farà pels treballadors i l'empresa, però també pel "conjunt de la ciutadania".
"Paciència i col·laboració"
Salellas també ha aprofitat per agrair la tasca en la negociació dels treballadors com de l'empresa. Ha remarcat que en les "últimes setmanes" s'han produït "trobades bilaterals" del consistori amb els empleats i la companyia per "facilitar la negociació". Ha tornat a recordar que l'empresa és "privada" i que l'Ajuntament només podia actuar com a "facilitador" per desencallar el conflicte. De fet, fa uns dies el comitè d'empresa va acceptar el Col·legi d'Advocats que havia ofert el consistori perquè fes la mediació.
Al mateix temps, l'alcalde ha agraït la "paciència i col·laboració" dels veïns durant els dies de vaga. "Si una part de la ciutat no ha acabat de tenir una situació de desbordament ha estat per la col·laboració ciutadana", ha assegurat. Finalment, ha agraït la tasca feta pels treballadors municipals i serveis tècnics de l'àrea d'Acció Climàtica davant la "situació excepcional" que encara viu Girona.
El preacord
El comitè d'empresa i la companyia es van reunir aquest dimarts a dos quarts de deu de la nit. La trobada s'ha allargat durant hores i a les sis del matí s'ha anunciat que hi havia un preacord, que ara han de validar els treballadors en una assemblea. Serà llavors quan se sabrà si la vaga es desconvoca.
De fet, els treballadors havien programat una manifestació aquest dimecres matí pels carrers de Girona que havia d'acabar a la plaça del Vi. El preacord ha fet que no hi hagués aquesta concentració perquè els treballadors poguessin assistir aquesta assemblea.
La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira