El Parlament acull la presentació del llibre "Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991)"
L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, destaca que la figura de Sunyer "depassa l'àmbit de Salt" i el converteix en "una figura de país" per la seva defensa de la cultura catalana
El Parlament de Catalunya va acollir aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991), del professor d’Història de la Universitat de Girona, Lluís Serrano, una obra que ressegueix la trajectòria del qui va ser senador, diputat de la primera legislatura i primer alcalde de Salt després de la recuperació de la democràcia i de la independència municipal. L’acte, organitzat per l’Associació d’Antics Diputats i celebrat a l’Auditori President Lluís Companys, va ser presidit pel màxim responsable de la cambra, Josep Rull, i també hi van intervenir la presidenta de l’associació, Irene Rigau; l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón; l’autor del llibre, i l’editor de l’obra i president de la Fundació Valvi, Joaquim Vidal.
Rull va reivindicar la “vocació de servei constant, permanent i insubornable” de Sunyer i va elogiar la manera de fer política de la primera legislatura, basada en “l’educació, la pulcritud en les formes, la capacitat de diàleg i la cerca del consens”. En la mateixa línia, Alarcón va remarcar que l’homenatge al Parlament evidencia que la figura de Sunyer “depasa l’àmbit de Salt” i que la seva trajectòria el va convertir en “una figura de país” en la defensa de la llengua, la cultura catalana i, en definitiva, de Catalunya. Rigau també va posar en relleu la bona entesa que sempre va mantenir amb l’exalcalde i va subratllar que “sempre va actuar en favor de l’interès públic”. Per la seva banda, Serrano va explicar que el llibre retrata una manera de fer política pròpia de la Transició i va definir Sunyer com “un referent ètic i moral”, fruit d’un procés de reivindicació cultural i d’un lideratge de consens. Vidal va afegir que “Sunyer estimava el seu poble, la seva llengua, la democràcia” i que ho feia des de la “humilitat i la discreció”.
A la presentació hi van assistir diputats i exdiputats, el rector de la UdG, Josep Calbó, exalcaldes com Jordi Viñas, Iolanda Pineda i Xavier Corominas, regidors de l’Ajuntament de Salt i familiars de l’homenatjat. L’acte es va tancar amb la interpretació de dues peces de Johann Sebastian Bach a càrrec de la violista Nina Sunyer Vidal, neta de Salvador Sunyer i Aimeric. El llibre se centra en els anys de màxima intensitat política de Sunyer, entre 1977 i 1991, un període clau per entendre tant la seva figura com la història recent de Salt i del país.
