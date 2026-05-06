La plantilla de Girona+Neta accepta la proposta de l'empresa: la vaga queda desconvocada
La plantilla ha acceptat la proposta que ha fet la companyia pel nou conveni col·lectiu
La plantilla de l’empresa que s’encarrega de la neteja i la recollida de residus a Girona, Girona+Neta, ha acceptat aquest dimecres la proposta de la companyia per al nou conveni col·lectiu, que feia més d’un any que negociaven, i ha posat punt final a la vaga que va començar dilluns. El preacord ha estat ratificat en assemblea amb 138 vots a favor, 30 en contra i un vot en blanc. El servei ordinari del torn de nit, per tant, es reprendrà «amb total normalitat», segons ha explicat el portaveu del comitè d’empresa, Gregori Soto. De fet, el portaveu ha assegurat que els treballadors ja estaven preparats per sortir a treballar «immediatament» en cas que la proposta fos aprovada.
El comitè i l’empresa es van reunir dimarts a dos quarts de nou de la nit per negociar el nou conveni. La trobada es va allargar durant tota la matinada i no va ser fins a les sis del matí d’aquest dimecres que es va arribar a un preacord. Després, el comitè ha convocat una assemblea per explicar la proposta als treballadors, que ha acabat a primera hora de la tarda. La primera votació s'ha mantingut oberta fins a dos quarts de cinc, però s'ha tornat a habilitar entre les sis i les set de la tarda per facilitar la participació de tota la plantilla.
Soto ha valorat positivament el resultat de la votació, en què han participat 169 de les 212 persones que hi tenien dret, i ha reclamat ara que tant l’Ajuntament com l’empresa compleixin els compromisos assumits. «La plantilla ha respost i ara esperem que els altres factors també responguin», ha afirmat. El portaveu del comitè també ha defensat que la vaga ha servit per evidenciar «la importància» de la feina dels treballadors de Girona+Neta, després de les imatges d’acumulació de residus que s’han vist aquests dies a la ciutat.
Increment salarial
El pacte inclou un increment salarial de l’1% que haurà d’assumir l’empresa i una pujada vinculada a l’increment dels funcionaris, repartida en quatre anys, del 2025 al 2028, que és el període que estableix el nou conveni. Els endarreriments corresponents al 2025 i als primers mesos del 2026 es pagaran de manera retroactiva en les nòmines del maig i del juny. A més, els treballadors cobraran els gairebé tres dies de vaga.
L’acord també estableix criteris per estabilitzar el personal eventual, format per al voltant d’un centenar de persones, i facilitar-ne el pas a la plantilla fixa a mesura que es produeixin baixes definitives o prejubilacions. En aquest punt, Soto ha remarcat que fins ara els eventuals no tenien «la certesa» que poguessin arribar a ser fixos i que ara s’ha establert com a criteri d’ordenació la primera data d’ingrés a l’empresa.
Un altre dels punts de l’acord fa referència als horaris. El comitè ha deixat aquesta qüestió en espera durant sis mesos, amb el compromís de tornar-se a asseure per estudiar possibles reorganitzacions del servei. Soto ha defensat que els treballadors coneixen bé la ciutat i que, si l’Ajuntament els escolta, poden contribuir a millorar la neteja. També ha destacat que s’ha bloquejat la possibilitat que se’ls obligui a treballar en festius i que se’ls limitin les vacances.
«Celeritat i empenta»
En una publicació a les xarxes socials, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha mostrat la seva satisfacció perquè les negociacions hagin arribat «a bon port». L’alcalde ha assegurat que l’acord permet «no només solucionar un conflicte laboral sinó treballar per millorar un servei» que ha admès que «encara no es presta amb l’excel·lència» que voldrien. Tot i això, també ha apuntat que la vaga s’hauria pogut «evitar» i ha demanat «celeritat i empenta» a l’empresa per recuperar la normalitat a la ciutat en les pròximes hores.
Salellas també ha lamentat les conseqüències que la vaga ha tingut per als veïns i ha agraït la col·laboració de bona part de la ciutadania. Segons l’alcalde, el consistori compta que, a partir d’aquesta nit, els serveis de porta a porta i de recollida de contenidors tornin a funcionar amb els horaris habituals.
