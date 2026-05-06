Preacord entre empresa i comitè de Girona+Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries
Les dues parts han estat negociant durant tota la nit i el principi d'entesa se sotmetrà a votació de la plantilla
Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona+Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. "A les sis del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla", informa el comitè en un comunicat. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'assemblea de treballadors de Girona+Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla -que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa- no posa termini per a la votació. "Es donarà el temps necessari", precisa el comitè.
La vaga de recollida d'escombraries va començar aquest dilluns a la mitjanit. En aquests dos dies, l'aturada ja ha deixat imatges de bosses de deixalles i cartrons en carrers i places de la ciutat. Sobretot, al Barri Vell i a la plaça Independència -on hi ha molts bars i restaurants- i també a la zona de Santa Eugènia i Sant Narcís.
Segons ha sostingut el comitè d'empresa des d'un inici, el principal escull per tancar un acord amb la direcció de Girona+Neta es trobava amb l'increment real de l'IPC. Els treballadors reclamen que sigui l'empresa qui cobreixi la pujada de sous més enllà del què recull el contracte (que és la part que assumeix el consistori). Però fins ara, Girona+Neta no s'hi avenia, i això era el que havia enrocat les negociacions.
A més de l'increment de sous, la plantilla també reclamava millores en els torns de treball, que no se'ls obligui a treballar en festius i que es redueixi la bossa d'entre 80 i 100 treballadors eventuals que Girona+Neta té actualment.
Després d'una primera mediació fallida aquest dilluns a la tarda, ahir al vespre les dues parts es van tornar a reunir. La trobada va començar a quarts de deu de la nit i s'ha allargat durant tota la matinada, però ha acabat en preacord. "Després de tota la nit de negociacions, s'ha assolit un preacord que serà presentat a la plantilla", informa el comitè.
"El temps necessari"
Els sindicats també deixen clar que, de moment, i en espera que l'assemblea de treballadors avali el preacord, l'aturada continua. "La vaga no es desconvocarà fins que l'assemblea de treballadors ho ratifiqui; es donarà el temps necessari per procedir a la votació, o no, d'aquest principi d'acord", concreta el comitè de Girona+Neta.
Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana (a la Devesa) fins a la plaça del Vi. Al comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'assemblea de treballadors per presentar el preacord.
