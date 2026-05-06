El PSC de Girona denuncia la incapacitat del govern per gestionar el servei de residus i anticipar conflictes
La formació socialista assenyala que el preacord evita un conflicte major, però no resol el mal funcionament del servei essencial per a la ciutat
El PSC-Girona pel Canvi ha carregat contra la gestió del servei de residus a la ciutat arran de la vaga convocada a Girona+Neta. La formació considera que el preacord d'aquest dimecres és una notícia positiva perquè evita un conflicte que hauria tingut ple impacte en la imatge de Girona, però sosté que no resol el problema de fons. Segons els socialistes, la crisi ha tornat a posar en evidència el mal funcionament d’un servei essencial que, asseguren, fa temps que condiciona la vida quotidiana dels gironins i erosiona el paper de la ciutat com a referència.
La portaveu del grup, Bea Esporrín, adverteix que “ens preocupa que s’hagi arribat al límit de posar en perill un dels dos grans esdeveniments de la ciutat perquè el govern no ha estat capaç de vetllar perquè el diàleg entre els treballadors i Girona+Neta sigui efectiu”. En aquesta línia, afegeix que “la naturalesa del govern de Girona no la determina precisament la voluntat de diàleg” i alerta que “les dificultats no se superen amb la imposició d’un criteri”.
Esporrín sosté que el problema no és nou i que el govern municipal fa temps que coneix la situació sense haver estat capaç, diu, de corregir-la. “El govern de Girona sap de fa molt temps que la gestió dels residus a la ciutat és un problema que afecta la vida de les persones i no ha estat capaç de variar el rumb”, afirma. Per al PSC, el principal dèficit no és tant el model de recollida com la manera com es controla i se supervisa el contracte. “Un contracte per a la supervisió del qual no es posen reforços”, denuncia la portaveu, que contraposa aquesta situació amb el fet que “a Gestió Tributària s’hi destinen tres persones per cobrar la taxa”.
El grup municipal interpreta que el procés que ha desembocat en la convocatòria de vaga reflecteix una manera de governar marcada per la intransigència i la manca de capacitat per anticipar i gestionar conflictes. “Girona no hauria de viure en l’estat de nervis que provoca la incapacitat de gestionar un servei públic essencial”, conclou Esporrín. Els socialistes també recorden que l’actual contracte és una herència de l’etapa de Junts, i retreuen a l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) no haver-se’n desvinculat malgrat que, en el seu moment, Guanyem hi havia votat en contra.