Quart impulsa la campanya «El teu gos, la teva responsabilitat» per evitar excrements al carrer
L’Ajuntament repartirà expenedors de bosses als propietaris de gossos censats i recorda que les sancions poden arribar als 300 euros
L’Ajuntament de Quart ha posat en marxa la campanya de civisme «El teu gos, la teva responsabilitat», una iniciativa que vol conscienciar la ciutadania sobre les obligacions que comporta tenir un animal de companyia i millorar la convivència als espais públics del municipi. La campanya posa especialment el focus en la recollida dels excrements de gos, després que el consistori hagi detectat la presència de deposicions tant a la via pública com en zones verdes, parcs i jardins. També s’han constatat situacions d’incivisme i alguns incidents relacionats amb l’incompliment de la normativa vigent en matèria de benestar animal.
L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha explicat que «calia posar el focus en una problemàtica que afecta directament la convivència i la qualitat de vida dels veïns i veïnes». En aquest sentit, ha recordat que un dels primers passos va ser l’aprovació de la nova ordenança de civisme, que ja recull aquesta qüestió. La campanya es desplegarà durant aquest mes de maig i inclourà cartells informatius i dissuasius repartits per tot el municipi, especialment a les zones on s’ha detectat una major presència d’excrements de gos. També es repartiran expenedors de bosses per facilitar la recollida de deposicions als propietaris de gossos que estiguin donats d’alta al cens municipal i als que s’hi inscriguin a partir d’ara.
A més, l’Ajuntament reforçarà la iniciativa amb missatges de sensibilització a través dels canals municipals, com les xarxes socials i la web del consistori. També es difondran càpsules informatives sobre la importància del civisme, la normativa vigent, els aspectes recollits en la nova ordenança i les possibles sancions en cas d’incompliment.
La nova ordenança de civisme
La nova ordenança de civisme i convivència ciutadana de Quart va entrar en vigor el 10 d’octubre del 2025, després de ser aprovada per unanimitat al ple municipal del 14 de juliol. El text regula diversos àmbits de la convivència, des de l’ús dels béns públics fins a les contaminacions visuals, acústiques i de residus. En l’article 16, l’ordenança estableix que queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a la via pública. Els propietaris han d’adoptar les mesures necessàries perquè els animals no embrutin els carrers, els elements estructurals ni el mobiliari urbà. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una infracció lleu amb una sanció econòmica de fins a 300 euros.
