Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»

L’alcalde va fer la broma a Isabel Rodríguez quan va arribar a Domeny amb la consellera Sílvia Paneque i el president de la Diputació, Miquel Noguer, després d’una visita prèvia a la Diputació

Marc Martí Font

Tony Di Marino

La visita de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, a Girona va començar amb retard i amb una broma de l’alcalde, Lluc Salellas. Rodríguez va arribar a Domeny prop de mitja hora més tard del previst, acompanyada de la consellera Sílvia Paneque i del president de la Diputació, Miquel Noguer, després d’una visita institucional prèvia a la Diputació.

Quan la ministra va baixar del vehicle i va saludar Salellas, l’alcalde va aprofitar el retard per deixar anar una referència als problemes habituals de Rodalies: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies». La frase feia al·lusió a les incidències i demores que sovint afecten el servei ferroviari i que han estat motiu recurrent de queixa a les comarques gironines.

La comitiva es va desplaçar posteriorment fins a les obres de les dues promocions de pisos protegits de lloguer assequible que s’estan construint al carrer Riera de Bullidors, a Domeny. Els edificis, impulsats en dos solars cedits per l’Ajuntament de Girona a la Fundació Salas, sumaran 48 habitatges protegits.

Junts pressiona el Govern per la C-32 fins a Lloret

Quart impulsa la campanya «El teu gos, la teva responsabilitat» per evitar excrements al carrer

Així és la unitat d’alt aïllament de Catalunya que es va crear el 2014 per l’Ebola i que està preparada per al hantavirus

La RFEF inhabilita Piqué durant dos mesos per amenaçar un àrbitre

El Trueta es consolida com a referent en malalties autoimmunitàries amb més de 800 pacients atesos

Lluïsa Garcia, reelegida presidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona

La Fira de la Ciència reuneix un miler d’infants al parc del Migdia de Girona

Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre

