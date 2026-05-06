Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
L’alcalde va fer la broma a Isabel Rodríguez quan va arribar a Domeny amb la consellera Sílvia Paneque i el president de la Diputació, Miquel Noguer, després d’una visita prèvia a la Diputació
La visita de la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, a Girona va començar amb retard i amb una broma de l’alcalde, Lluc Salellas. Rodríguez va arribar a Domeny prop de mitja hora més tard del previst, acompanyada de la consellera Sílvia Paneque i del president de la Diputació, Miquel Noguer, després d’una visita institucional prèvia a la Diputació.
Quan la ministra va baixar del vehicle i va saludar Salellas, l’alcalde va aprofitar el retard per deixar anar una referència als problemes habituals de Rodalies: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies». La frase feia al·lusió a les incidències i demores que sovint afecten el servei ferroviari i que han estat motiu recurrent de queixa a les comarques gironines.
La comitiva es va desplaçar posteriorment fins a les obres de les dues promocions de pisos protegits de lloguer assequible que s’estan construint al carrer Riera de Bullidors, a Domeny. Els edificis, impulsats en dos solars cedits per l’Ajuntament de Girona a la Fundació Salas, sumaran 48 habitatges protegits.
