Salt destina 220.000 euros a la rehabilitació d'edificis plurifamiliars amb sis línies d'ajuts
Les comunitats de veïns interessades tenen fins al 2 de juny per presentar les seves sol·licituds de subvenció telemàticament
L’Ajuntament de Salt ha obert des d’aquest dilluns la convocatòria de subvencions per a comunitats de veïns amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació i la millora dels edificis plurifamiliars del municipi. La partida prevista per a aquest 2026 puja fins als 220.000 euros, és a dir, 20.000 euros més que l’any passat. Les comunitats interessades poden presentar la sol·licitud fins al 2 de juny per via telemàtica, tot i que l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ofereix assessorament per revisar la documentació.
La convocatòria inclou sis línies d’ajuts que abracen des de l’elaboració d’informes tècnics i projectes —com la ITE o els certificats d’eficiència energètica— fins a actuacions en seguretat, conservació, accessibilitat i intervencions derivades d’ordres d’execució municipal. Entre les obres subvencionables hi ha la millora de portes d’accés, càmeres o baranes; la reparació de façanes, esquerdes i arrebossats; la instal·lació de plaques fotovoltaiques o sistemes de ventilació; la col·locació de rampes, plataformes elevadores i automatismes, així com l’adaptació, manteniment o substitució d’ascensors.
L’any passat van acabar demanant aquests ajuts 76 comunitats saltenques, en una línia que el consistori defensa com una eina per preservar el parc d’habitatges i millorar la qualitat de vida dels residents. L’alcaldessa, Cristina Alarcón, sosté que aquesta convocatòria “és una eina imprescindible perquè les comunitats puguin mantenir i millorar els seus edificis, especialment en un municipi amb un parc d’habitatges divers i amb necessitats molt diferents” i remarca que “aquest increment de la partida municipal és una aposta clara per la qualitat de vida i per garantir que cap comunitat quedi enrere per manca de recursos”. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, defensa que “aquestes sis línies d’ajuts permeten donar resposta a realitats molt concretes: des de la seguretat fins a l’eficiència energètica o l’accessibilitat” i afegeix que “l’objectiu és facilitar que les comunitats facin les actuacions necessàries per mantenir els edificis en bones condicions i avançar cap a un parc residencial segur, més sostenible i més accessible”.
