El Servei Municipal d’Ocupació de Girona, acreditat com a Punt d’Informació Professional

Amb aquesta acreditació, l'Ajuntament de Girona aposta per posar en valor l'experiència professional i afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida

Una imatge del servei. / Ajuntament de Girona

El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona ha estat acreditat com a Punt d’Informació i Orientació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, un reconeixement que reforça el seu paper com a referent en ocupació i qualificació professional a la ciutat. A partir d’ara, l’equipament amplia els seus serveis amb un acompanyament específic per orientar les persones que vulguin iniciar el procés d’acreditació de competències professionals, és a dir, el procediment que permet reconèixer oficialment l’experiència laboral i els coneixements adquirits tant a través de la feina com de la formació no formal.

La regidora de Treball, Raquel Robert, ha destacat que “amb aquesta acreditació, reforcem el paper del Servei Municipal d’Ocupació com a referent en orientació laboral i qualificació professional a Girona” i ha remarcat que el consistori treballa per “garantir que ningú quedi enrere, reconeixent i acreditant les competències adquirides al llarg de la vida”. El servei s’adreça especialment a persones amb trajectòria en un sector concret però sense una titulació oficial, així com a aquelles que vulguin millorar la seva qualificació, ampliar les opcions d’inserció laboral o progressar professionalment.

L’SMO oferirà informació detallada, orientació personalitzada, suport en la preparació de la documentació i acompanyament durant les diferents fases del procediment. L’atenció es farà amb cita prèvia cada divendres, de 9 a 14 hores, trucant al 972 249 360 o escrivint a smo@ajgirona.cat. Segons l’Ajuntament, aquesta nova funció permet posar en valor l’experiència professional de moltes persones i afavorir la igualtat d’oportunitats i l’aprenentatge al llarg de la vida.

