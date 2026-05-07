Mig miler d'educadores infantils es manifesten a Girona per "dignificar" l'etapa dels 0 als 3 anys
Reclamen més recursos i que el Departament d'Educació ho reconegui com una etapa educativa
Centenars de persones s'han manifestat aquest dijous al matí a Girona per "dignificar" l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La protesta ha arrencat a les dotze del migdia des de la plaça del Vi amb diferents proclames que reclamaven més recursos. La portaveu de la plataforma Som Infància, Imma Anguita, ha recordat que el col·lectiu d'educadors infantils ha estat "oblidat" durant molts anys i per això considera la protesta d'aquest dijous com una "jornada històrica" per la unió de diferents sindicats i moviments en la protesta exclusiva d'educadors. En la manifestació han demanat més recursos, una millora salarial i que el Departament d'Educació reconegui el cicle dels 0 als 3 anys com una etapa educativa.
