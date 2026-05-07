Escoles públiques de Girona portaran reivindicacions educatives al carrer Nou per Temps de Flors
Alguns centres aprofitaran els muntatges florals per fer visible el malestar de la comunitat educativa
Algunes escoles públiques de Girona aprofitaran enguany la tradicional decoració del carrer Nou per Temps de Flors per incorporar-hi missatges reivindicatius sobre la situació que viu l’educació pública. Els muntatges formen part de la col·laboració que des de fa anys mantenen l’Associació de Comerciants de la Zona U i centres d’Infantil i Primària de la ciutat per engalanar aquest eix comercial durant la mostra floral.
Enguany, alguns centres han volgut aprofitar aquesta presència al carrer per fer sentir la seva veu en un moment que consideren complicat per a les escoles. Segons explica Enric Pujades, membre de l’equip directiu de l’escola Annexa de Girona, la voluntat és que diverses decoracions incorporin un component reivindicatiu, de «diferent caire i tonalitat», vinculat al malestar actual de la comunitat educativa. No totes les escoles participants faran muntatges d’aquest tipus, però sí que n’hi haurà diverses que inclouran missatges relacionats amb la situació de l’ensenyament públic.
La iniciativa arriba en un context de mobilitzacions i protestes del sector educatiu, amb centres, docents i famílies que han expressat reiteradament la seva preocupació per la manca de recursos, la necessitat de reforçar l’atenció a l’alumnat i les dificultats que afronten les escoles en el dia a dia. Les reivindicacions també posen l’accent en la millora de les condicions dels centres i en la necessitat de garantir una educació pública de qualitat, amb prou mitjans per donar resposta a les necessitats de tots els alumnes.
Un espai d'expressió
En aquest sentit, les decoracions del carrer Nou volen anar més enllà de l’ornamentació floral i convertir-se també en un espai d’expressió. Els centres que hi participin amb missatges reivindicatius volen aprofitar l’afluència de visitants de Temps de Flors per traslladar al carrer una situació que, segons defensen, forma part de la realitat quotidiana de les escoles. La intenció és fer-ho a través de muntatges visuals, integrats en l’ambient de la mostra, però amb un missatge vinculat a la defensa de l’educació pública.
La proposta va generar inicialment algunes discrepàncies sobre el caràcter que havien de tenir les decoracions, però, segons Pujades, l’Ajuntament de Girona va traslladar posteriorment que els centres han de poder fer els muntatges amb llibertat. Per això, finalment, les escoles preveuen tirar endavant les instal·lacions previstes aquest divendres al carrer Nou.
Els muntatges es començaran a preparar aquest divendres i es preveu que a mitja tarda ja estiguin completats. Les escoles esperen que la decoració serveixi, un any més, per contribuir a l’ambient de Temps de Flors, però també per fer visible el malestar de la comunitat educativa.
