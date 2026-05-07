Gastroflors torna a portar Temps de Flors als restaurants de Girona
Setze establiments de la ciutat ofereixen menús, plats i esmorzars inspirats en la mostra floral, del 9 al 17 de maig
Girona viurà també a taula el Temps de Flors. Coincidint amb la 71a edició de la mostra floral, que se celebra del 9 al 17 de maig, l’Associació d’Hostaleria de Girona impulsa una nova edició de Gastroflors, una proposta gastronòmica que convida restaurants de la ciutat a crear plats i menús inspirats en les flors, els colors i els aromes de la primavera.
La iniciativa reunirà els establiments A 4 Mans, Da Vinci, Divinum, El Tarlà, Girum, Graner Roent, Índigo, L’Altell de Girona, La Farinera, La Font del Gat, La Revo, La Rosaleda Jardí Degustació, La Tabarra, Mimolet, Restaurant Ultonia i Umai, que presenten propostes especials durant els dies de més afluència de visitants a la ciutat.
Cuina amb flors
Entre les propostes anunciades hi ha menús complets, plats temàtics i esmorzars. A tall d'exemple, 4 Mans oferirà dues opcions de menú, de 42 i 25 euros, amb plats com un risotto de flors de carabassó amb ceps i romaní, tonyina Balfegó a l’estil tataki o postres amb flors, pinyons i mel.
Altres restaurants que també incorporen referències florals a la carta són, per exemple, Graner Roent, que proposa un menú amb plats com flor de carxofa amb foie o bacallà amb flor de carabassó, mentre que Índigo aposta per elaboracions com tataki de salmó amb gerds, gelat de wasabi i calèndula, o turbot amb suc de pèsols, cítrics i flors.
La proposta també inclou opcions de preu més popular, com el menú de La Font del Gat, a 27 euros, o el de La Rosaleda Jardí Degustació, a 25 euros, a més d’esmorzars com el de Da Vinci, amb pancakes, crema de xocolata i fruits vermells.
Gastroflors s’emmarca en una edició del Temps de Flors que enguany comptarà amb 141 projectes florals repartits en 113 espais i que incorporarà novetats com la decoració dels quatre ponts que connecten el Barri Vell amb el Mercadal: Peixateries Velles, Sant Agustí, d'en Gómez i Sant Feliu.
