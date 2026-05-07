L'alcalde Salellas preveu la normalització total de la neteja a Girona en 36 hores
La vaga dels treballadors de Girona+Neta finalitza després de tres dies amb contenidors desbordats en alguns barris que ja es netejaven aquest dijous
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat aquest dijous matí que "en 24-36 hores la ciutat ha de tornar a recuperar la normalitat" després de la vaga dels treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus, Girona+Neta. L'aturada va començar dilluns i va finalitzar aquest dimecres a la tarda després que les dues parts (comitè i companyia) arribessin a un acord.
En una història al seu perfil d'Instagram, Salellas ha assegurat que ha parlat amb l'empresa i, en les pròximes hores, la normalitat hauria de tornar "pel que fa a l'estat dels contenidors i la neteja dels carrers". L'alcalde ha remarcat que aquesta era la "millor notícia" que podien "tenir aquesta setmana". La raó és que des de dilluns, quan va començar la vaga, algunes illes de contenidors han quedat completament desbordades de brossa. En barris com Santa Eugènia o Sant Narcís, la incidència ha estat major, i en alguns punts les deixalles impedien el pas per les voreres als vianants.
La vaga va quedar oficialment desconvocada aquest dimecres al voltant de les set de la tarda, quan els treballadors van acabar de votar la proposta de l'empresa. Dels 169 vots (podien votar 212 empleats), 138 van ser a favor d'acceptar la proposta que, a grans trets, hi ha una pujada del sou de l'1% i el compromís que, en màxim mig any, s'han de negociar horaris i torns del servei. Cal recordar que treballadors i empresa negociaven el nou conveni des de feia més d'un any.
Contenidors desbordats
De fet, els treballadors estaven avisats que, en cas que la proposta fos aprovada, sortissin la mateixa nit a fer les tasques pertinents. No hi va haver temps a poder instal·lar les àrees temporals al Barri Vell i part del Mercadal (amb la vaga no estava previst), però sí que es va recollir amb normalitat el model porta a porta. Aquest matí, també han treballat per netejar totes les deixalles que s'han acumulat al voltant de les illes de contenidors, al mateix temps han retirat tota la brossa que desbordava diferents papereres, entre d'altres.
A partir d'aquest dijous, per tant, s'haurien de començar a veure els voltants de les illes de contenidors més nets. Segons Salellas, i tal com li ha comunicat l'empresa, a partir d'aquest divendres a la tarda, com a tard, s'hauria de recuperar la normalitat total i que la ciutat estigués a punt per a un dels grans esdeveniments de l'any a la ciutat: Temps de Flors.
Tres dies de vaga
Tot això, després de tres dies en els quals només s'han prestat els serveis mínims, els quals l'Ajuntament dubtava que fossin "suficients", però que el comitè d'empresa assegurava que es complien "escrupolosament". No ha estat la vegada, en els últims anys, que una aturada de l'empresa de neteja s'allargués més. També a les portes de Temps de Flors de 2019 es va fer una vaga indefinida d'un dia. Amb només 24 hores, i com ha passat aquesta vegada, ja es van veure contenidors completament desbordats.
Per trobar un cas en què la vaga va durar més d'una setmana cal remuntar-se a l'abril de 2011, quan l'aturada es va allargar onze dies. El març de 2004 també es va produir una vaga d'una dotzena de dies.
