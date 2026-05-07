Les Setmanes de l’Activitat Física i la Salut de Salt acullen més de 3.500 participants
La Cursa Escolar i les sessions de dansa han estat algunes de les propostes amb més èxit d'una edició que ha involucrat 40 entitats i associacions
Les Setmanes de l’Activitat Física i la Salut (SAFIS) 2026 han tancat a Salt la seva 15a edició amb un balanç que l’Ajuntament qualifica de molt positiu i amb unes xifres que consoliden la cita com un dels grans esdeveniments comunitaris de la primavera al municipi. Entre el 13 i el 30 d’abril, la programació ha inclòs més de quaranta activitats adreçades a totes les edats i ha sumat un total de 3.548 participants. D’aquests, 866 han pres part en les propostes obertes al conjunt de la ciutadania i 2.682 han estat alumnes de centres educatius, des de 1r de primària fins a 1r d’ESO.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, que ha assistit a diverses activitats, ha destacat que “Salt és una ciutat viva i compromesa amb el benestar de la seva gent” i ha defensat que les SAFIS són “un exemple clar de com el treball col·lectiu entre administració, entitats, escoles i ciutadania genera salut, convivència i comunitat”. Segons ha remarcat, durant aquest abril s’ha vist “milers de persones movent-se, compartint i participant”, una imatge que considera “un orgull per al municipi”.
Les activitats
Entre les activitats amb més seguiment hi ha hagut la Cursa Escolar al Parc Monar, que va reunir 560 alumnes de 6è i 1r d’ESO i que va ser organitzada per estudiants i professorat del CFGM de Guia en Medi Natural i Lleure de l’Institut Salvador Espriu. També han tingut una resposta destacada les sessions de dansa al passeig Ciutat de Girona, dinamitzades pels estudiants d’EUSES i la professora Glòria Rovira, amb més de 700 alumnes de 1r i 5è de primària. Una altra de les propostes amb més participació ha estat el circuit d’activitat física sènior, que ha aplegat 150 participants del Centre de Dia Les Bernardes i de la Fundació Les Vetes, en una activitat intergeneracional conduïda per alumnes del cicle mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’institut Vallvera. El regidor d’Esports i Salut Pública, Jordi Subils, ha subratllat que “les SAFIS són un projecte que només és possible gràcies a la implicació del teixit associatiu, esportiu i educatiu de Salt” i ha afegit que enguany s’ha tornat a demostrar com “entitats, clubs, escoles i serveis del municipi s’hi bolquen per oferir activitats de qualitat i per fer arribar la salut i l’activitat física a tothom”.
El programa també ha inclòs iniciatives vinculades al benestar emocional, tallers de salut, activitats de natura, sessions de taitxí, txikung, marxa nòrdica, rutes saludables, natació infantil, tallers d’esport i nutrició per a joves, propostes d’escriptura terapèutica i exposicions sobre activitat física i memòria esportiva del municipi. L’Associació Milfulles ha organitzat sessions a l’Hort Milfulles de l’Ateneu; l’Associació Algarabía ha mobilitzat nombrosos participants amb l’activitat “Ballant flamenc també es mou el cor”; i l’Ateneu Popular de Salt ha tret la dansa al carrer amb una exhibició de forró a la plaça de l’1 d’Octubre. En total, més de 40 entitats, clubs, centres educatius i associacions veïnals han col·laborat en aquesta edició. L’Ajuntament fa una valoració molt positiva de la resposta ciutadana i remarca la consolidació d’un projecte que vincula salut, activitat física i cohesió comunitària.
