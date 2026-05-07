Quin temps farà el primer dia de Temps de Flors a Girona?
La previsió del Meteocat apunta a un dissabte variable, amb alguns ruixats a la tarda però sense pluja constant durant la jornada
El primer dia de Temps de Flors arribarà amb un temps variable a Girona. Segons la previsió del Meteocat per aquest dissabte 9 de maig, la jornada començarà amb cel ennuvolat, però sense pluja destacable durant bona part del matí.
Les temperatures seran suaus i es mouran entre els 15 i els 20 graus al llarg del dia. Durant les primeres hores no s’esperen precipitacions importants i, de fet, el matí hauria de permetre passejar per la ciutat sense haver d’obrir el paraigua, més enllà d’algun ruixat molt puntual.
La situació podria canviar a partir del migdia i, sobretot, durant la tarda. La previsió del Meteocat apunta a alguns ruixats entre les quatre i les set del vespre, amb el moment més inestable cap a les cinc de la tarda. En aquella franja, la precipitació podria ser més destacable, tot i que no es preveu una jornada de pluja continuada. El vent serà fluix durant bona part del dia, amb una mica més d’intensitat a la tarda. En general, doncs, el primer dissabte de Temps de Flors estarà marcat per la nuvolositat, l’ambient suau i la possibilitat d’algunes precipitacions de tarda.
Tot plegat farà recomanable sortir amb paraigua o impermeable si es té previst visitar les instal·lacions a la tarda. Al matí, en canvi, la previsió és força més favorable per passejar pels carrers i espais florals de Girona.
