La Universitat de Girona dedica la 9a Setmana del País Convidat a Bulgària
La institució gironina accull del 27 d'abril al 8 de maig la Setmana del País Convidat, centrada en la cultura i el sistema universitari búlgar
La Universitat de Girona (UdG) celebrarà del 27 d’abril al 8 de maig la 9a Setmana del País Convidat, que enguany estarà dedicada a Bulgària. La iniciativa, impulsada per l’Oficina Internacional de la universitat en el marc de l’estratègia #UdGGlobal, vol reforçar la dimensió internacional del campus i oferir a la comunitat universitària una aproximació acadèmica, social i cultural a un país concret. Al llarg de dues setmanes, la UdG ha programat sessions acadèmiques, espais de trobada institucional, activitats culturals i propostes permanents, amb formats presencials, en línia i híbrids per afavorir una participació àmplia. La Setmana del País Convidat s’ha consolidat com una de les eines de la universitat per fomentar el diàleg intercultural, la cooperació institucional i la creació de vincles internacionals estables.
L’elecció de Bulgària respon també a la voluntat de donar visibilitat als lligams construïts dins l’aliança universitària europea ACROSS, de la qual forma part la UdG. En aquest context, la Universitat de Ruse, sòcia de l’aliança, tindrà un paper destacat en el programa d’activitats i en diverses accions d’intercanvi i cooperació amb la comunitat universitària gironina. Entre els punts rellevants d’aquesta edició hi ha, de fet, la visita de representants de la universitat búlgara a l’Oficina Internacional de la UdG, en una agenda orientada a reforçar les relacions interuniversitàries europees. El programa s’adreça sobretot a estudiants, professorat i personal tècnic, de gestió i administració i serveis, i busca generar espais de debat i d’intercanvi d’experiències al voltant del context acadèmic i institucional búlgar.
Les activitats giraran entorn de conferències i presentacions sobre el sistema universitari de Bulgària, la cooperació acadèmica europea, la llengua, la cultura, la història, la política i la geopolítica del país. També s’han previst espais de diàleg institucional per compartir bones pràctiques entre universitats sòcies. La cloenda arribarà el dijous 7 de maig a la tarda amb un taller de música i dansa búlgara, en què participaran estudiants i representants vinculats a la Universitat de Ruse. La UdG subratlla que aquesta proposta permet “integrar en una mateixa activitat dimensions acadèmiques, culturals i estratègiques de la internacionalització universitària” i reforça la connexió entre la vida universitària local i les xarxes europees de cooperació. En aquesta edició, a més, els continguts s’han elaborat amb la col·laboració dels responsables del grau en Estudis Globals de la Facultat de Turisme, fet que converteix la Setmana del País Convidat en una de les dues Global Weeks del segon semestre.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant