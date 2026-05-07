Voluntariat, el 2026 és el nostre any!
Mingo Ciudad
Quansurtsdel'hospital,desprésdesobreviureal'operaciód'untumorcancerósalcartílagcricoide de la tràquea, i 21 dies d'un postoperatori d’una laringectomia total duríssim, la veritat, no surts recuperat. Has sobreviscut, amb la sensació de ser un viu degollat, per dir-ho amb delicadesa. La teva vida ha canviat en tots els sentits. Anava a dir que “us en podeu fer una idea”, però mentiria. No us podeu fer la més mínima idea. Només qui hagi recorregut el camíhosap.Peròel que agraeixes és que empatitzin amb tu. O almenys que intentin comprendre la situació.
Ho sé. És delicat. Li desperta a un totes aquestes angoixesexistencialsqueestanmilloralﬂascó. Sort que el personal sanitari, professionalitat a part, continua tenint les dosis d’humanitat necessària per fer la seva feina; sort que he tingut una família que hi era; algun amic, algun conegut… Qui més, qui menys, si coincidia amb mi, intentava animar-me.
Qui em coneix sap que poques vegades m'ha faltat un esperit positiudavantdelesadversitatsde la vida. Però aquesta vegada la societat m'ho va posar força difícil: passes de ser una persona integrada, socialment i laboralment, a ser abandonat a la teva sort. De ser un professional perfectament capacitat, a ser un inútil.
És enmomentsdenecessitatqueunasocietathadedemostrarlasevacapacitatpervetllarperles personesvulnerables;éselprincipalíndexpervalorar-nelasevavàlua.Per sort, per als que vivim en aquest temps, segle XXI, i en aquest espai geogràﬁc, comarques gironines, disposem d'un teixit associatiu compacte i variat,ontrobarentitatsambvoluntariatque s'adapta a qualsevol necessitat i inquietud.Una estructura d'altruisme, una cadena de favors organitzada perquè el voluntariat arribi on els sectors públic i privat ni hi són, ni se'ls espera.
En el meu cas, vaig rebre el suport fonamental de l’Associació Contra el Càncer a Girona(membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social). Primer, comapersonanecessitada,vulnerable. Després, perestimularelmeucreixementpersonal com a voluntari de l'entitat. A pocapoc,em vaiganaradonantdelaimportànciadelspetitsgranetsdesorraquefanunmunt i es converteixen en una tasca insubstituïble.Formes part d'una organització de persones generoses, que lliuren el més valuós que tenen, el tempsielsvalors.Peròcadavoluntàriaivoluntaridel'entitatrepelsuportdelsprofessionalsidela restadevoluntariat:personesqueacompanyen ahospitals,domicilis,promocionenlasalutamb lasevaparticipacióenactivitats,donensuportadministratiuilogísticaesdevenimentsiactivitats; i mil moments vitals compartits més, sense els quals l'entitat no podria complir la seva funció. Seria impossible.
Aquest any 2026, aquest moviment global, a l'àmbit de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha rebut l'honor de ser proclamat com Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible. Aproﬁtem l'empenta que donarà aquesta proclamació per reclamar el paper i els recursos que el voluntariat es mereix per la feina ja feta i, sobretot, per la que farà per millora del nostre món.
