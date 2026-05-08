Adif adjudica les obres de la plaça d'Espanya de Girona a Construcciones Rubau per 2,9 milions d'euros
Les obres per millorar la plaça d'Espanya de Girona, que es preveu que durin quatre mesos, començaran a l'estiu i prioritzaran l'espai per a vianants i zones verdes
L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adjudicat, finalment, les obres de la plaça d'Espanya de Girona a Construcciones Rubau SL, que té seu a Flaçà, per un total de 2.964.750,33 euros. S'ha rebaixat el preu de sortida gairebé 700.000 euros, que era de 3.623.166,66 euros. Tot això, després que l'ens ferroviari hagués engegat el procés de licitació el juliol de l'any passat.
L'octubre de 2025 es va conèixer que onze empreses havien presentat oferta, tot i que des d'un principi Rubau Tarres SA va quedar descartada per "no complir amb els requisits administratius exigits en el Plec de Condicions Particulars". Finalment, també es va excloure del procés la UTE formada per José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona, que va fer l'oferta més baixa: 2.860.490,07 euros. Aquesta, però, es va considerar "anòmala" tot i que l'empresa va intentar justificar el preu baix.
De les nou restants, Construcciones Rubau SL ha estat la que ha presentat una oferta més baixa. També la que, finalment, ha obtingut una millor puntuació tenint en compte tots els criteris. Sí que Copisa Constructura Pirenaica ha rebut més punts quant als "criteris avaluables mitjançant un judici de valor", que tenen a veure amb la memòria, la seguretat o el programa de treball. En canvi, Construcciones Rubau SL ha estat la que ha obtingut una puntuació més elevada quant a "criteris quantificables mitjançant fórmules" que sobretot té en compte l'oferta econòmica. Sumant les dues parts, a més, ha estat la que ha rebut més punts: 93,87.
Quatre mesos d'obres
Fa uns dies, Adif va adjudicar els serveis de consultoria, direcció d'execució i assistència tècnica pel control de les obres a l'empresa Extremera LED Asociados SLU per 80.615,26 euros. Ara, ha fet un nou pas adjudicant les obres de la plaça que, segons preveu el contracte, s'han d'allargar durant quatre mesos. De fet, en els últims dies s'han instal·lat diferents tanques a l'esplanada en desús des d'abans de la pandèmia. En una publicació a les xarxes socials, l'alcalde, Lluc Salellas, ha avançat que les obres "començaran aquest estiu". Per tant, tot apunta que la plaça estarà rehabilitada abans d'acabar el 2026. Salellas també ha dit que
S’actuarà de forma integral arreu de la plaça amb l'objectiu de crear un espai diàfan d’apropament a l’estació, creant noves vies per a les persones i àrees verdes, prioritzant així al vianant. D'aquesta manera, una de les actuacions serà fer per a vianants la part final del carrer Bailèn, la que passa per davant d'uns locals de restauració, amb un pas elevat pels vehicles. Un cop reformada, els vehicles ja no podran fer el gir des del carrer Barcelona cap a l'estació, i el carrer Pierre Vilar canviarà el sentit de circulació.
Per altra banda, es crearà un carril bici que passarà per davant l'estació. Aquest donarà continuïtat al que ja existeix al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu, i que ve de la plaça Poeta Marquina.
Llarga espera
La plaça d’Espanya és un solar sense ús des de 2017, tot i que les andanes de l’antiga estació d’autobusos encara són visibles. Tot això, perquè es va enderrocar l'antiga estació del parc Central i es va traslladar durant un temps a la plaça d'Espanya abans que entrés en funcionament l'estació d'autobusos actual, ubicada al subsol del parc Central.
El projecte d'obres a la plaça està enllestit des de fa anys. De fet, l'actuació que es farà al carrer Bailèn estava pactada amb els veïns des de 2017. Abans, però, s'havien de solucionar alguns conflictes entre l'Ajuntament i Adif sobre la titularitat d'alguns terrenys. El maig de l'any passat es va arribar a un acord entre el consistori i l'ens ferroviari per aquesta permuta. En aquesta publicació a xarxes socials, Salellas també ha apuntat que la plaça fa "massa anys" que està en un estat que no volen i que tenia "entre cella i cella" que abans que acabés el mandat es transformés en un espai "ple de vida".
