Aparcar a Girona durant Temps de Flors: consells per trobar plaça entre 4.000 opcions gratuïtes
Les persones que visitin Temps de Flors a Girona hauran de tenir paciència per aparcar, especialment els caps de setmana, on les places disponibles seran escasses
Les missions impossibles es poden deixar per Tom Cruise. N'és un expert. A vegades, no queda altre remei, però, que intentar-ho, o potser invocar totes les divinitats i sants possibles. La raó és que trobar aparcament per Temps de Flors a Girona és, pràcticament, missió impossible. Per a les persones que arribin d’altres localitats, per tant, la millor opció és agafar el transport públic. Per als veïns de la ciutat, també és una opció, o bé arribar al centre a peu per visitar els 141 projectes florals repartits en 113 espais entre el 9 i el 17 de maig, quan la mostra floral arribarà a la 71a edició.
Per als qui vinguin amb cotxe, l’opció recomanada és arribar a primera hora, especialment els dos caps de setmana. Si s’arriba a Girona més cap al migdia, caldrà tenir paciència per aparcar perquè les places valdran or. La ciutat, però, té diferents bosses d’aparcament gratuït on es pot provar sort. Entre totes sumen unes 4.000 places d’aparcament.
On la gent provarà primer, és clar, serà en aquelles bosses que queden més a prop del centre, com l’aparcament del costat de la rotonda de Pedret, que té unes 500 places. A prop d’aquest punt, entre el passeig de José Canalejas i el carrer de Berenguer Carnisser, sota les vies del tren, hi ha unes 200 places, en un espai que es coneix més com La Copa. Aquestes serien les dues opcions més ideals, ja que només cal travessar el pont de Sant Feliu o el pont de Pedret per arribar als peus de l’església de Sant Feliu, on aquest any hi ha el projecte Focs d’artifici.
Fontajau i Ocine
No gaire lluny d’aquest punt també es pot buscar aparcament al passeig de la Devesa, al lateral més pròxim al riu, on hi ha 200 places. Enguany, però, el conegut com a Triangle del Ter, darrere l’Auditori, no està disponible com altres anys per una batalla judicial entre la família Masó-Bru i l’Ajuntament. Sí que, com cada any, hi haurà uns 600 espais per aparcar al costat del pavelló de Fontajau i a l’aparcament on s’entra per la rotonda de Taialà, que té uns 180 llocs i queda a prop de l’escola de Domeny.
Al costat dels Ocine també hi ha tres bosses. Per una banda, la que queda just davant dels cinemes, que té unes 330 places. També la del costat dels supermercats, a tocar dels cinemes, on hi caben uns 175 vehicles, i l’aparcament de terra davant del König, amb capacitat per a uns 200 cotxes.
Lluny del centre
Aquests aparcaments són els més ideals si no es vol caminar gaire per arribar al centre històric de Girona, on hi ha la gran majoria de projectes florals. Tot i això, la ciutat té altres zones per aparcar que, potser, no estan tan buscades com les més pròximes al centre. Per exemple, hi ha la zona de darrere els Maristes, que té uns 150 llocs, o ja més lluny, l’aparcament a tocar del parc Migdia, amb capacitat per a uns 400 cotxes. També hi ha espais al voltant del CAP de Montilivi, amb unes vuitanta places, i davant la Guàrdia Civil, amb uns 130 aparcaments.
Al sector del barri de Sant Narcís hi ha l’aparcament de darrere de l’Agència Tributària, que té unes 75 places, i a sota les vies, al costat del carrer Gironella, hi ha espai per a un centenar de vehicles. Finalment, i encara més lluny del centre, també hi ha l’aparcament de sorra ubicat al costat del Pavelló de Palau, amb capacitat per a uns 200 vehicles, o a les bosses del costat de l’estadi de Montilivi i del campus de la UdG, que entre totes podrien sumar més de 500 aparcaments.
Aparcaments de rotació
És clar, més enllà de les grans bosses d’aparcament també es pot trobar sort en algun racó de diferents carrers de la ciutat, on també hi ha places gratuïtes. Arreu de la ciutat, també hi ha aparcaments de zona blava i zona verda, on els diumenges no s’ha de pagar. Entre d’altres, hi ha bosses d’aparcament de zona verda al parc de Vista Alegre, al passeig de la Devesa entre la rotonda del Rellotge de la Devesa i el carrer Joaquim Vayreda, i al carrer Bisbe Sivilla, al costat de l’estació de tren. També es pot estacionar a les zones de càrrega i descàrrega. Algunes ja estan disponibles els dissabtes al matí, i altres a partir del migdia.
A part, sempre es pot optar per pagar en un dels deu aparcaments de rotació que hi ha repartits per la ciutat. Només n’hi ha un d’aquests, però, que sigui exclusiu de rotació, que és el de l’Hospital Josep Trueta, amb 122 places. Els altres són de rotació i abonament: carrer Emili Grahit (326 places), plaça Miquel de Palol (218), plaça Calvet i Rubalcaba (380), parc de Vista Alegre (90), plaça de l’U d’Octubre i plaça Josep Pla (407), plaça Pompeu Fabra (444), plaça Berenguer Carnisser (427) i plaça Santa Eugènia (345).
