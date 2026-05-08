BBVA omple l’església de Sant Martí de Girona amb l’alè d’una tempesta floral
La instal·lació L’alè del canvi, inspirada en el canvi climàtic, recrea el preludi d’una tempesta amb flors seques, paper, llum i so
Una tempesta descarregarà aquest dissabte dins l’església de Sant Martí de Girona. No serà d’aigua, sinó de flors, llum i so. BBVA transformarà la nau central d’aquest espai icònic del Barri Vell en el preludi d’una tempesta amb L’alè del canvi, la proposta artística que ha preparat per a la 71a edició de Girona, Temps de Flors, que se celebrarà del 9 al 17 de maig.
La instal·lació, inspirada en el canvi climàtic, recrea el moment previ a una tempesta, quan el cel s’enfosqueix, l’aire es densifica i el paisatge sembla contenir la respiració. L’objectiu és generar una experiència immersiva que convidi els visitants a reflexionar sobre els processos de transformació de la natura i sobre la necessitat d’adaptar-se als canvis ambientals.
BBVA participa per onzè any consecutiu en la mostra floral i enguany ho fa com un dels patrocinadors principals de l’esdeveniment. Per primera vegada, l’entitat financera engalana l’església de Sant Martí, un dels espais icònics del Barri Vell, amb una proposta que combina art, consciència ambiental, voluntariat i col·laboració universitària.
Alumnes
El projecte ha estat desenvolupat pels alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School-CCCB, responsables del concepte creatiu, la narrativa, la coordinació i la direcció de la instal·lació. La proposta és fruit de la col·laboració que BBVA manté amb aquesta institució per quart any consecutiu en el marc de Girona, Temps de Flors. També hi han participat més de 100 empleats voluntaris del banc, implicats en el muntatge i la producció de l’espai.
El sistema d’il·luminació ha anat a càrrec del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la Universitat de Girona, encarregat de dissenyar i implementar una proposta lumínica immersiva. Segons el professor de la UdG Miquel Rustullet, el projecte ha estat una oportunitat perquè «l’enginyeria i la creativitat s’integrin en un entorn patrimonial únic» i permetin generar una experiència «emocional i reflexiva» al voltant del canvi climàtic.
Un paisatge floral dinàmic
L’alè del canvi s’articula a través d’un paisatge floral dinàmic que descendeix des de les altures i envolta el visitant, difuminant els límits de l’arquitectura barroca de l’església. L’espai parteix d’un camp de flors blanques que progressivament es converteix en un gran núvol. El cel, segons planteja la proposta, baixa fins a abraçar els visitants, envoltats de flors seques i de paper que simbolitzen fragilitat i canvi.
L’estructura està formada per 60 bases modulars de 120 per 100 centímetres, distribuïdes en tres nivells d’alçada, fins als 100, 150 i 200 centímetres. Aquesta composició genera una volumetria orgànica semblant a un gran núvol que ocupa l’eix principal del temple. La paleta vegetal és monocroma, en tons blancs, amb flors seques com Agrostis, Sempervivum, Briza maxima, Brooms bloom, Palm cap i flor Shola Peonia, combinades amb flors gegants fetes amb 11.000 fulls de paper.
La narrativa tècnica del muntatge es divideix en quatre actes. El primer correspon a la calma inicial del paisatge blanc. Després, aquesta quietud es trenca amb un fort vent. Posteriorment, arriba la boira, que transforma les flors en núvols de tempesta. Finalment, la instal·lació arriba a un clímax que simula una tempesta elèctrica amb llamps i trons. El recorregut culmina amb una transició lumínica que evoca la sortida del sol i revela un nou paisatge, com a símbol de la capacitat de la natura per regenerar-se.
«Un aparador de creativitat, talent i innovació»
Durant la presentació del projecte, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de Girona, Gemma Geis, ha destacat que Temps de Flors és «un aparador de creativitat, talent i innovació» i ha remarcat que aquesta intervenció combina «art, consciència ambiental i col·laboració entre institucions, universitats i voluntariat». Geis també ha defensat que la mostra transforma el patrimoni en experiències «úniques i obertes a tothom» i permet connectar Girona amb «els grans reptes contemporanis».
Per la seva banda, el director de zona de BBVA a Girona, David Meavilla, ha remarcat que la participació de l’entitat en Temps de Flors reflecteix la voluntat de ser presents a la ciutat «no només com a entitat financera, sinó com a part activa de la vida social i cultural». Meavilla també ha destacat que el projecte uneix «talent jove, voluntariat i consciència ambiental».
La coordinadora del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School-CCCB, Cristina Masferrer, ha posat en valor el treball en equip i la suma d’esforços entre diferents organismes per desenvolupar projectes de gran envergadura.
