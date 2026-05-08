La Carbonera de Girona s'omple de vida amb 27 tipus de plantes per la 71a edició de Temps de Flors
Els usuaris de la Fundació Ramon Noguera han dedicat mesos a construir el muntatge floral de CaixaBank, destacant la varietat de colors i la creació d'aromes naturals
27 tipus de plantes diferents omplen aquests dies la Carbonera de Girona amb motiu de la 71a edició de Temps de Flors amb el projecte Unió Floral. És la primera vegada que CaixaBank fa el muntatge en aquest espai "únic a la ciutat", ja que en edicions anteriors ho havia fet als Banys Àrabs. El projecte té l'objectiu de ser una "metàfora" que simbolitzi "la unió de diferents flors, colors i característiques, que juntes en conjunt fan que el resultat sigui molt millor que individualment", ha dit el director de l’Àrea de Negoci de Girona ciutat de CaixaBank, Carles Balladares.
"Són una idea i uns valors que connecten directament amb CaixaBank", ha afegit Balladares, que també té clar que "un més un sempre surt més que dos". Tot plegat amb la figura d'un gerro ubicat al fons de l'espai que és el símbol principal del muntatge. Han estat els usuaris de la Fundació Ramon Noguera els que han dedicat "molts mesos" en poder construir el projecte que té un "resultat espectacular".
La instal·lació té una gran varietat de colors, que es van combinant amb una quarantena de gerros de fusta pintants, tant a l'interior com en la façana de l'edifici. L'encarregat del projecte i col·laborador del mostra floral, Joan Guillen, ha apuntat que han procurat "posar flor que no tingui olor i pòl·lens mínims". En aquest sentit, s'ha generat olor amb "elements naturals" com espígol o romaní.
"Un repte"
Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat que era "un repte" que el muntatge de CaixaBank passés dels Banys Àrabs a la Carbonera. Geis creu que la nova ubicació és un "èxit" i ha afegit que les persones que entrin a veure l'espai se'ls "obrirà el cor de l'emoció de veure aquesta instal·lació".
Al mateix temps, la vicealcaldessa ha volgut agrair la col·laboració amb l'entitat CaixaBank. També totes les col·laboracions que reben, perquè "Temps de Flors sense un bon suport logístic de flors i de plantes seria impossible".
Finalment, la directora general de la Fundació Ramon Noguera, Bea Pueo, ha remarcat que el muntatge és el "resultat de moltes hores de dedicació, esforç, implicació i creativitat" de les persones que formen part del servei de teràpia ocupacional de Girona i Llagostera. També ha afegit que la "millor recompensa" és que el visitant pugui "gaudir" d'aquest muntatge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida