Consells de Barri a Salt: un pas cap a la participació directa entre veïns i consistori
Les primeres sessions seran el 12 de maig al Barri Centre i el 19 de maig al Veïnat, amb l’objectiu de debatre projectes de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària
L’Ajuntament de Salt reactiva aquest 2026 els Consells de Barri amb la voluntat de recuperar aquests espais de participació ciutadana i generar una via directa d’informació i debat entre el consistori i els veïns. Els primers consells convocats seran el del Barri Centre, que se celebrarà dimarts 12 de maig a les sis de la tarda al saló de plens de l’Ajuntament, i el del Veïnat, previst per dimarts 19 de maig, també a les sis, a l’Auditori de la Factoria Cultural de la Coma Cros.
Les dues sessions tindran un ordre del dia similar. Inclouran una benvinguda inicial, l’explicació del funcionament dels consells, la revisió de l’estat dels projectes prioritzats en les últimes convocatòries i un torn de precs i preguntes. A més, serviran per presentar les principals propostes que estan treballant els tècnics municipals amb la intenció de concórrer a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya.
Aquest pla, impulsat pel departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, permet sol·licitar subvencions en àmbits com la transformació d’espais físics, la transició ecològica i l’acció sociocomunitària. Per això, un dels objectius dels consells serà debatre i prioritzar les iniciatives que l’Ajuntament de Salt presentarà a la convocatòria.
Impulsar altres iniciatives
La reactivació dels Consells de Barri arriba després que el consistori hagi creat la plaça de tècnica de participació, un pas que ha permès reprendre aquests espais i impulsar altres iniciatives vinculades al debat ciutadà sobre projectes en gestació o de futur. En aquest sentit, durant el darrer trimestre de l’any passat es va treballar en l’elaboració d’un Pla de Participació Ciutadana i el 18 de desembre es va celebrar una sessió informativa oberta a la ciutadania. L’Ajuntament preveu reactivar progressivament durant aquest any els Consells de Barri dels altres sectors de la vila, amb l’objectiu que tots els veïns de Salt disposin d’un espai propi de participació i debat.
