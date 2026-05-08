Els espais de Temps de Flors que es poden visitar de nit: quan Girona és més dels gironins
La mostra floral obrirà aquests punts interiors fins a les onze de la nit de diumenge a divendres i fins a mitjanit els dissabtes
Girona, Temps de Flors també es podrà visitar de nit. La mostra floral mantindrà l’horari general de dos quarts de deu del matí a les nou del vespre a tots els espais, però 18 punts interiors ampliaran l’obertura dins la iniciativa ‘Flors de nit’.
Aquests espais es podran visitar fins a les onze de la nit de diumenge a divendres i fins a mitjanit els dissabtes. La proposta permet descobrir alguns dels muntatges en una atmosfera diferent, amb menys aglomeracions i amb el joc de llums propi del vespre. Per a molts gironins, de fet, la visita nocturna s’ha convertit en una de les millors maneres de viure Temps de Flors: sense les presses del dia, amb els carrers més descarregats i amb la possibilitat de redescobrir espais que, a ple sol, tenen una lectura completament diferent.
La nit és també un dels moments més buscats pels veïns de la ciutat, que sovint aprofiten aquestes franges per evitar les hores de més afluència turística i recórrer amb més calma els muntatges més concorreguts. És una manera de fer-se una mica més seva la mostra floral, de tornar-hi quan la ciutat baixa el ritme i els patis, monuments i espais interiors guanyen una atmosfera més íntima.
Els 18 espais que tindran horari nocturn són:
- Centre Cultural La Mercè
- Casino Girona
- Carrer de l’Albareda
- Plaça del Vi
- Casa Carles
- Església de Sant Martí
- Casa Martínez Davalillos
- Casa Sambola
- Casa Cúndaro
- Museu d’Història de Girona
- La Carbonera
- Catedral - soterrani
- Catedral - claustre
- Catedral - passadís del fossat de l’absis
- Torre Gironella
- Banys Àrabs
- Església de Sant Lluc - Manaies
- Pati de les Magnòlies
Aquesta obertura especial permetrà allargar l’experiència més enllà de l’horari habitual i veure les instal·lacions amb una altra mirada. Les ombres, els reflexos i la il·luminació nocturna poden fer que alguns muntatges guanyin força visual, especialment en espais patrimonials com la Catedral, els Banys Àrabs o el Museu d’Història.
La visita nocturna es presenta, així, com una alternativa per als qui vulguin fugir de les hores punta i descobrir una cara més pausada de Temps de Flors. Una Girona més silenciosa, més íntima i amb les flors il·luminades quan el dia ja s’apaga.
