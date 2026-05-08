«No estem per flors»: les escoles públiques porten la protesta a Temps de Flors

Diversos centres aprofiten la decoració del carrer Nou per denunciar la manca de recursos i defensar l’educació pública

Tony Di Marino

Girona

Les reivindicacions de l’escola pública també han arribat a Temps de Flors. Diversos centres de Girona han aprofitat la tradicional decoració del carrer Nou per incorporar missatges de protesta sobre la situació que viu l’educació pública. Entre els lemes que es podien llegir als muntatges hi ha «No estem per flors», «Ens plantem» o «SOS escola pública».

Les instal·lacions formen part de la col·laboració que des de fa anys mantenen l’Associació de Comerciants de la Zona U i escoles d’Infantil i Primària de la ciutat per engalanar aquest eix comercial durant la mostra floral. Enguany, però, alguns centres han volgut donar als muntatges un component reivindicatiu i fer visible el malestar de la comunitat educativa en plena celebració.

Els missatges, integrats dins les decoracions escolars, denuncien la manca de recursos i reclamen més suport per garantir una educació pública de qualitat. Les escoles han aprofitat així l’afluència de visitants de Temps de Flors per portar al carrer unes reivindicacions que, segons defensen, formen part del dia a dia dels centres.

