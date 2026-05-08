«No estem per flors»: les escoles públiques porten la protesta a Temps de Flors
Diversos centres aprofiten la decoració del carrer Nou per denunciar la manca de recursos i defensar l’educació pública
Les reivindicacions de l’escola pública també han arribat a Temps de Flors. Diversos centres de Girona han aprofitat la tradicional decoració del carrer Nou per incorporar missatges de protesta sobre la situació que viu l’educació pública. Entre els lemes que es podien llegir als muntatges hi ha «No estem per flors», «Ens plantem» o «SOS escola pública».
Les instal·lacions formen part de la col·laboració que des de fa anys mantenen l’Associació de Comerciants de la Zona U i escoles d’Infantil i Primària de la ciutat per engalanar aquest eix comercial durant la mostra floral. Enguany, però, alguns centres han volgut donar als muntatges un component reivindicatiu i fer visible el malestar de la comunitat educativa en plena celebració.
Els missatges, integrats dins les decoracions escolars, denuncien la manca de recursos i reclamen més suport per garantir una educació pública de qualitat. Les escoles han aprofitat així l’afluència de visitants de Temps de Flors per portar al carrer unes reivindicacions que, segons defensen, formen part del dia a dia dels centres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida