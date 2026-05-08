Girona activa un circuit de revisió de la taxa de residus davant les incidències
L'Ajuntament recorda que les revisions de la taxa de residus només es poden fer amb dades acreditades i targeta associada a l'habitatge
L’Ajuntament de Girona ha activat un circuit específic de revisió de la taxa de residus arran de l’entrada en funcionament del nou sistema de control i bonificació vinculat a l’ús de la targeta de residus. El motiu és que, en aplicar l’ordenança aprovada a partir de les dades d’ús registrades durant el 2025, s’han detectat habitatges que no arriben al mínim exigit de 24 usos per semestre per accedir a la bonificació per ús habitual.
De fet, diferents usuaris s'han queixat a través de les xarxes socials que se'ls havia apujat la taxa respecte a l'any passat i, fins i tot, l'alcalde, Lluc Salellas, ha sortit al pas en alguns casos responent als veïns. Segons el consistori, darrere d’aquests casos hi pot haver situacions diverses: des de no haver fet servir el sistema fins a no disposar de la targeta o dels cubells del porta a porta, o bé haver-ne fet un ús insuficient. Per això, l’Ajuntament ha reforçat l’àrea d’Acció Climàtica amb més personal per revisar incidències i donar resposta a les peticions de la ciutadania.
En tres setmanes des de la posada en marxa completa del sistema, s’han registrat 225 sol·licituds de revisió. Actualment, el padró de la taxa inclou 47.727 habitatges amb tarifa domèstica, dels quals 35.550 tenen aplicada la quota vinculada a l’ús habitual del sistema. L’Ajuntament recorda que les revisions només es poden resoldre a partir de dades acreditades i que no es poden validar casos en què no hi ha cap targeta associada a l’habitatge, ja que és l’element imprescindible per registrar l’ús. Tampoc no es poden justificar absències del domicili si en aquell mateix període hi consta consum d’aigua. La consulta s’ha de fer a través del web municipal, introduint-hi el número de la targeta, on també es pot tramitar la incidència o demanar la revisió.
