Girona demana una reunió urgent amb Drets Socials per la situació de la Residència Creu de Palau
L'Ajuntament vol saber com afectarà la reforma del centre a les places públiques, a la llista d’espera i als recursos sociosanitaris de la ciutat
L’Ajuntament de Girona ha demanat una reunió urgent amb els Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat per abordar la situació de la Residència Creu de Palau. La petició arriba després de les demandes de suport traslladades al consistori per familiars, residents i professionals del centre, preocupats per les dificultats en l’atenció quotidiana a persones amb alta dependència.
El consistori vol que la Generalitat l’informi sobre la reforma prevista de l’equipament i sobre com afectarà aquesta actuació a les places residencials públiques de Girona. En concret, l’Ajuntament demana saber quantes places es podrien perdre, com es compensarien, quin impacte tindria en la llista d’espera i quina planificació hi ha prevista per garantir els recursos assistencials a la ciutat.
«Estem preocupats»
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, ha expressat la preocupació del govern municipal perquè Girona pugui acabar perdent places públiques residencials i sociosanitàries. «Estem preocupats perquè Girona pugui acabar perdent places públiques residencials i sociosanitàries en un moment en què cada vegada hi ha més envelliment, més dependència i més necessitat de recursos assistencials», ha assenyalat.
Martínez també ha reclamat informació sobre el projecte tècnic de reformulació de la residència en pisos assistits, sobre la manera com es compensaria una possible reducció de places i sobre l’afectació que podria tenir la desaparició de les places sociosanitàries actuals de Puig d’en Roca. Paral·lelament, l’Ajuntament reclama una convocatòria extraordinària i immediata del Consell de Participació de la residència, un òrgan del qual formen part la direcció del centre, representants dels treballadors, famílies, persones usuàries i el consistori.
El govern municipal també vol conèixer quines mesures concretes de reforç de personal i reorganització assistencial es pensen impulsar de manera immediata mentre no arribi la futura reforma prevista del centre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida