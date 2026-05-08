Girona inaugura una escultura que commemora l'alfabetització i l'educació popular d'adults de 1976
La peça homenatja el moviment educatiu que va néixer de la necessitat social i va obrir camí a la xarxa d'escoles públiques d'adults a la ciutat
Girona ha inaugurat aquest matí l’escultura commemorativa Homenatge a l’alfabetització i l’educació popular d’adults, una obra de Vicenç Huedo que vol recordar les primeres experiències públiques d’alfabetització impulsades a Girona i Salt l’any 1976. La peça s’ha instal·lat als jardins de la cruïlla entre els carrers dels Merlets i del Grup Torre Gironella, en un punt de contacte entre els barris de Torre Gironella i Pedret, i neix a iniciativa de l’Ajuntament de Girona i del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona - Comissió Popular “En memòria de Sebas Parra i l’alfabetització”. Amb aquest nou element, la ciutat vol fixar en l’espai públic la memòria d’un moviment educatiu que va néixer de la necessitat social i que va acabar obrint camí a la xarxa d’escoles públiques d’adults.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reivindicat el valor polític i social d’aquella experiència i ha remarcat que “l’educació popular per adults va ser una conquesta obrera i Girona té un nucli que ha estat referent més enllà de la nostra ciutat”. Segons ha afegit, l’escultura de Huedo “ha de ser un lloc de memòria més entre el conjunt d’accions que hem de fer per mantenir viu el llegat d’aquest moviment que fa de la cultura una via d’alliberament i realització”. En la mateixa línia, el regidor de Cultura, Quim Ayats, ha subratllat que “l’obra de Vicenç Huedo connecta perfectament art, territori i compromís social” i que amb aquesta iniciativa el consistori vol “reivindicar amb fermesa el llegat de l’alfabetització popular de tots aquests anys, posant en valor la cultura i l’educació com a pilars de cohesió i transformació social”.
L’obra adopta la forma d’un monòlit de pedra nummulítica de Girona, amb una presència austera i sòlida, i combina una base irregular amb un volum superior de traç més geomètric. A la cara principal hi ha gravat el dibuix d’una mà sostenint un llapis en actitud d’escriure, una imatge associada històricament a l’educació d’adults. També hi consta la data 1976 i una cita de Paulo Freire que resumeix el sentit de la peça: “Alfabetitzar és fer les persones protagonistes de la seva història”. El conjunt es completa amb una olivera situada a la part posterior, que simbolitza la pau, la resistència i la continuïtat d’un llegat que es projecta cap al futur.
Més que un monument convencional, la nova fita vol ser un símbol d’origen i de naixement de les escoles d’adults de Girona i Salt. Evoca aquell moment de la Transició en què un grup de joves —entre els quals hi havia objectors de consciència i estudiants de magisteri— va començar a organitzar classes d’alfabetització per a joves i adults en sectors com Salt i la Torre de la Ciutat. Ho feien en un context en què més del 6% de la població gironina era analfabeta. Aquelles iniciatives, sorgides al marge de les institucions, van acabar tenint una incidència decisiva en la formació al llarg de la vida a la ciutat.
La inauguració s’ha inclòs també en la cloenda de l’exposició “(RES) ÉS VERITAT”, dedicada a Vicenç Huedo. La mostra, impulsada per l’Ajuntament, la Diputació de Girona, la Casa de Cultura i la Fundació Fita, repassa una part significativa de la trajectòria d’un artista estretament vinculat a Girona des del 1975 i que ha combinat la producció plàstica amb un compromís sostingut amb la dimensió social i pedagògica de l’art.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida