Un home queda ferit en caure-li un arbre al damunt en un camp de Llagostera
L’home ha quedat amb una cama atrapada i ha estat evacuat a l’hospital Santa Caterina de Salt amb una possible fractura
Un home ha resultat ferit aquest divendres al matí a Llagostera mentre treballava en un camp després que li caigués un arbre al damunt.
L’accident ha fet que l’home quedés amb una cama atrapada sota l’arbre. Un company que era amb ell ha alertat el 112 i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, efectius del SEM i la Policia Local.
Els efectius han pogut alliberar l’home, que tenia una de les cames atrapada, i posteriorment se n’ha fet càrrec el SEM. Els sanitaris l’han atès per una possible fractura a la cama i l’han evacuat a l’hospital Santa Caterina de Salt perquè se li fes una valoració més exhaustiva.
El company que l’ha intentat ajudar a treure-li l’arbre del damunt també ha resultat lesionat. En aquest cas, ha patit una lesió a l’esquena i ha estat evacuat en estat lleu al mateix centre sanitari, segons han informat els Bombers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida