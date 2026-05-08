Jon Cake oferirà una edició especial de productes per Temps de Flors
L'univers floral ha estat la inspiració del pastisser Jon Garcia per a la seva nova i efímera col·lecció de pastissos, galetes i brioixeria
Durant la setmana del 9 al 17 de maig, les flors prendran els carrers i també la gastronomia de Girona. Un exemple és la selecció de productes exclusius que Jon Cake oferirà al seu establiment en el marc de Temps de Flors.
La joia de la corona d'aquesta proposta és un pastís de formatge elaborat amb Alp Blossom, un formatge recobert de flors seques que s'oferirà en un format especial de 190 grams, pensat per al consum individual, a un preu de 9,90 euros. Durnat la setmana que ve també s'hi podrà trobar el pastís guanyador del Làctium 2026, reconegut com el Millor Pastís de Formatge de Catalunya, en el mateix format individual.
La col·lecció s'amplia amb una selecció de galetes tipus pasta de te inspirades en l'univers floral, disponibles en tres varietats: xocolata blanca, amb llet i negra.
En l'apartat de brioixeria, Jon Cake presenta dues peces úniques: unes palmeres en forma de papallona i una peça amb forma de flor, amb sabors inspirats en motius florals.
