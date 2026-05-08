Les entitats de Girona ja poden optar a una barraca per a les Fires de Sant Narcís
Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de maig i es repartiran 19 parades de menjar i begudes a l’espai de la Copa
Les entitats de Girona ja poden presentar la sol·licitud per optar a una barraca durant les Fires de Sant Narcís 2026. L’Ajuntament ha obert el termini per demanar una parada de venda de menjars i begudes a la Copa, l’espai situat al parc de la Devesa on cada nit se celebren concerts i que es converteix en un dels punts més populars de les festes. Les peticions es poden presentar fins al 15 de maig.
Les bases regulen l’ús dels espais municipals destinats a la instal·lació i el funcionament de les barraques durant les Fires. En total, es repartiran 19 parades, dividides en tres grups segons el tipus d’entitat i el model de gestió. El primer grup disposarà de dues parades i està pensat per a entitats que vulguin associar-se entre elles per fer una explotació col·laborativa de la barraca. En aquest cas, hi podrà haver un màxim de dues entitats per parada. El segon grup serà el més nombrós, amb tretze parades. Hi podran optar entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives d’àmbit local, amb personalitat jurídica, sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d’un any. També s’hi podran presentar les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.
Estrictament local
Les bases exclouen, en canvi, federacions i confederacions, associacions prestadores de serveis, fundacions, cooperatives, associacions professionals i altres entitats que no compleixin els requisits establerts. L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants haurà de ser estrictament local.
El tercer grup reservarà quatre parades per a estudiants de la Universitat de Girona, a través de les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants. Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats també poden demanar formar part de la Comissió de la Copa. Aquest òrgan assessora la Comissió Municipal de Fires en qüestions relacionades amb el funcionament de l’espai, com l’organització i programació d’activitats, la distribució de les parades, la resolució de conflictes i la gestió dels serveis.
La Comissió de la Copa també elabora propostes per impedir la venda d’alcohol a menors i participa en l’estudi de la documentació presentada per les entitats, així com en l’arbitratge de l’accés al sorteig de les parades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida