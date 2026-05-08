L'ICAEN i la UdG presenten l'Atles de Radiació Solar 2025, que detalla el recurs solar de Catalunya i la seva evolució
La nova edició de l'atles, que actualitza les dades del 2000, mostra un augment consistent dels nivells de radiació solar durant les últimes quatre dècades
La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, i el rector de la Universitat de Girona (UdG), Josep Calbó, han presentat aquest divendres l’edició 2025 de l’Atles de Radiació Solar de Catalunya, una publicació que actualitza l’anterior, de l’any 2000, i que caracteritza i territorialitza el recurs solar del país prenent com a referència el període 1991-2020. El document confirma que Catalunya disposa d’un potencial solar elevat en el context europeu, amb una irradiació global diària mitjana sobre superfície horitzontal que se situa aproximadament entre 13,5 i 16,5 MJ/m², amb diferències de fins al 20% entre les zones amb menys i més radiació.
Segons l’estudi, els valors més alts de radiació solar es concentren a les comarques interiors i occidentals, sobretot a l’entorn de la plana de Lleida i en sectors del sud del país. En canvi, els mínims es registren en zones de muntanya, en sectors del Pirineu oriental i en un eix que va aproximadament del Baix Empordà al Ripollès. Aquest patró respon principalment a factors geogràfics i climàtics com la latitud, la continentalitat, l’altitud i els diferents règims de nuvolositat. L’anàlisi de les sèries històriques també detecta un augment consistent dels nivells de radiació solar durant els últims 40 anys, amb increments de diversos punts percentuals i, en els casos més significatius des del punt de vista estadístic, de més del 10%.
Sèries temporals de llarg recorregut
L’atles s’ha elaborat a partir de les dades de la Xarxa de Mesura de la Radiació Solar a Catalunya (XMRSC), una infraestructura d’observació amb sèries temporals de llarg recorregut obtingudes amb instrumentació radiomètrica d’alta qualitat i amb una resolució temporal de 5 minuts. També s’hi han incorporat dades d’estacions del Servei Meteorològic de Catalunya per completar la cobertura territorial. La publicació posa aquesta informació a disposició de la comunitat científica i acadèmica, de les empreses, de les administracions i de la ciutadania per afavorir una presa de decisions més informada en matèria d’energia i clima, així com per facilitar el desplegament d’un sistema energètic més sostenible i resilient.
La presentació de l’atles complementa l’eina telemàtica que l’ICAEN va posar en marxa el mes de febrer, i que permet consultar les dades de radiació solar a diferents punts de Catalunya durant els darrers 40 anys i obtenir agregacions en diverses escales temporals. Aquesta informació pot ser útil per millorar el rendiment d’instal·lacions solars, tant per generar electricitat com per a usos tèrmics, però també per afinar el disseny d’edificis, d’explotacions agràries, de plans de gestió d’espais naturals o de previsions a llarg termini. L’aplicació s’actualitza cada mes i s’adreça a professionals de les energies renovables, la meteorologia, la prevenció d’incendis, l’agricultura, l’arquitectura, l’enginyeria ambiental i la recerca.
